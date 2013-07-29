سافري مع "ميريام فارس" إلى جزيرة "رودوس" اليونانية

اختارت الفنّانة اللبنانيّة "ميريام فارس" أن تبدأ عطلتها الصّيفية من "اليونان"، تتنقّل بين الجزر، استهلالاً بـ "رودوس" حيث تقضي أمتع الأوقات وأجواءً من الاسترخاء في "لؤلؤة البحر الأبيض المتوسّط". وقد نشرت فارس مجموعة من الصور على حسابها على موقع "أنستغرام" تشي بأن إجازتها برفقة شقيقتها "رولا" وصديقتهما ممتعة.فما هي نقاط الجذب في "رودس" التي تعتبر وجهة صيفية مزدهرة؟

تقع جزيرة "رودوس" بالقرب من السّاحل الجنوبيّ لتركيا، وتتمتع بشواطئ رملية ساحرة، حيث بإمكانك الدخول إليها مجاناً للاستمتاع بأشعة الشّمس وممارسة بعض النشاطات المائيّة كالسّباحة والتزلّج على الماء.

ومن أبرز الأنشطة التي بإمكانك القيام بها في هذه الجزيرة:

ـ التجوّل في أسواق "رودوس" التي تُعتبر مكاناً مثيراً للتسوّق، إذ تشتهر بصناعتها الحرفيّة للمجوهرات والفضّة والأحذية الجلديّة والسجاد.

ـ زيارة المساجد ذات التصاميم الرائعة التي بُنيت في خلال السيطرة العثمانيّة على الجزيرة، فيما تعود معظم معالم "رودوس" إلى العصر الصليبيّ.

ـ إرتياد "المتحف الأثريّ" الذي يعرض لوحات لافتة وعدداً من التماثيل.

ـ التعريج على قرية "ثانوس" التي تقع على الساحل الشرقيّ من الجزيرة.وهي تضمّ شاطئاً طويلاً، تتوفّر فيه جميع ألعاب المياه، وتُحيط بها الأشجار والبساتين والمنازل الملوّنة التي تُضفي عليها جوّاً فريداً.

ـ تذوّق الأطباق المحليّة الشهية، ولاسيما السمك الطازج المشوي.

*مناخها: يمتدّ فصل الصيف حتى نوفمبر/تشرين الثاني، علماً أن صيف "رودوس" حارّ وجافّ وشتاءها رطب ومعتدل.

*أين تقيمين؟

تضمّ رودوس أفخم الفنادق والمنتجعات التي تتمتّع بإطلالة رائعة، مباشرة على البحر، منها:

Rodos Palladium Leisure &Wellness تشتمل جميع الغرف فيه على وسائل الرّاحة كافة، وتستفيد من خدمات "الساونا" ومركز اللياقة البدنيّة والعناية الصّحية وحمّام السباحة الداخليّ والآخر المكشوف. كما أنّ هذا الفندق مجهّز بأحدث الوسائل لاستقبال ذوي الاحتياجات الخاصّة.

وبإمكانك حجز غرفة عائليّة مقابل 300 دولار أمريكي للّيلة، وغرفة فرديّة مقابل 190 دولار أمريكي لليلة.

Sheraton Rhodes Resort: يضمّ شاطئاً خاصّاً وملعب كرة مضرب ومركزاً للّياقة البدنيّة و3 حمّامات للسباحة المكشوفة وحماماً للسباحة الداخليّة ومراكز تدليك و"ساونا"، فضلاً عن 3 مطاعم معروفة بأطباقها الشهية.

ويُمكنك حجز غرفة فرديّة مقابل 258 دولاراً أمريكياً لليلة، وغرفة عائليّة مقابل 327 دولاراً أمريكياً لليلة.