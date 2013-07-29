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كيفية الحفاظ على شكل عظام الفك

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كيفية الحفاظ على شكل عظام الفك كيفية الحفاظ على شكل عظام الفك

أرسل قارئ: وقعت من نحو شهر على الأرض مما أدى إلى خلع سن، ثم بدأت ملاحظة تغيير فى شكل الفك فهل خلع الأسنان يؤذى الفك؟ وهل هناك حل؟..

يجيب الدكتور أحمد رضوان، استشارى طب الأسنان، أن خلع أى سن أو ضروس من الأسنان فإنه يؤثر على شكل الفك، وسيحدث تغيير كامل فى شكل الوجه والشفتين والفك بشكل ملحوظ، وإذا لم يتم تعويض الأسنان المخلوعة بأسرع وقت فإن عظم الفكين يتعرض لما يسمى بامتصاص عظمى، ويجد المريض صعوبة فى المستقبل فى أجراء تركيبات سنيه، خاصة الأطقم، لما يحصل من ذوبان فى العظم لذا ننصح بإجراء تعويضات سنيه فى أقرب فرصة.

ويمكن للمريض إجراء جراحة بسيطة لتركيب أسنان ثابتة، وهى جراحة بسيطة يقوم بها طبيب الأسنان بشكل شبه يومى، وهى غير مكلفة وتكون ذات شكل طبيعى، ولا يمكن تفريقها عن غيرها، وهناك أنواع كثيرة متوفرة حاليا يمكن للمريض اختيار، منها وهى رائعة من ناحية المتانة والشكل والشفافية مما يعطى لوناً جذابا أقرب إلى الطبيعى.

والطبيب هو الذى يمكنه تحديد درجة لون الأسنان حسب مهنة وحياة المريض، بجانب ضرورة زيارة طبيب مرة كل 6 أشهر على الأقل للمحافظة على أسنان وابتسامة جذابة.

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مصر 365