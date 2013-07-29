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مدير أعمال محمد عسّاف: لا يهمّني رأي حلمي بكر

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مدير أعمال محمد عسّاف: لا يهمّني رأي حلمي بكر مدير أعمال محمد عسّاف: لا يهمّني رأي حلمي بكر

أكّد مارسيل الزغبي مدير أعمال الفنان محمد عساف لـ"سيدتي نت"، أنّ هدية نجم Arab Idol لجمهوره بمناسبة عيد الفطر ستكون أغنية "سنغل"، تعاون فيها مع الشاعر نزار فرنسيس والملحن رواد رعد والموزع الموسيقي باسم رزق، إلا أنّه رفض الإفصاح عن اسمها أو اسم المخرج الذي سيقوم بإخراجها.
من ناحية أخرى، أوضح الزغبي أنّ عسّاف سيحيي في 1 آب \اغسطس حفلاً في بيت لحم، وسيغني في الثالث من الشهر نفسه في مباراة فريق برشلونة التي ستقام في رام الله، أما حفلة عيد الفطر فسوف يحييها في الأردن بمشاركة أحمد جمال وسلمى رشيد، على أن تشاركه سلمى حفلة ثاني أيام العيد في قطر، وفي 15 آب\ اغسطس سيحيي بمشاركة أحمد جمال وفرح يوسف حفلاً في دبي، ومن ثم يجتمع الثلاثة أيضاً في حفل سيقام في في 23 أب\ أغسطس كما في حفل آخر في 25 من الشهر نفسه في المغرب، على أن ينضم إليهما سلمى رشيد وزياد خوري، بالإضافة إلى حفلتين أخريين في الأردن ومصر.
مارسيل الزغبي أكد أنّ محمد عساف يحظى بدعم كل النجوم العرب، وفي مقدمتهم عاصي الحلاني وراغب علامة ونانسي عجرم وأحلام، وردأ على الملحن حلمي بكر الذي اعتبر أنّ فوز محمد عساف بلقب Arab Idol كان مدبراً ومخططاً له، قال الزغبي "لن أعلّق على كلامه لأنه لا يهمني، وهو حر برأيه، لكن أعمال محمد عساف ومحبة الناس هما اللذان يبرهنان ما إذا كان فوزه باللقب مدبراً أم العكس. لقد تعاقدت على أحياء 60 حفلاً له حتى نهاية شهر شباط\ فبراير المقبل، ألا يعني هذا أنه يستحق اللقب وألا يعني أيضاً أن كل الناس أعطوه أصواتهم في البرنامج؟".

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سيدتي

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