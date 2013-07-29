مسلسل "جذور" يتراجع أمام "لعبة الموت" في رمضان

أفادت مصادر خاصّة لـ "سيدتي.نت" أنّ محطتيّ LBCI وMTV قررتا الاستغناء عن خدمات المنتجين اللبنانيين والاتجاه إلى اعتماد سياسة الإنتاج الذاتيّ؛ وستكون باكورة هذه الإنتاجات مسلسلاً بعنوان "أنياب وشعراء"، من كتابة غريتا غصيبة، ومن إخراج سمير حبشي. وسيصوّر المسلسل لمصلحة محطة LBCI، على أن يتبعه في مرحلة لاحقة مسلسل بعنوان "ليش لأ"، من كتابة مروان نجار، ومن إخراج فيليب أسمر.

اللافت في هذا الموضوع، وكما أفادت المصادر نفسها، هو أنّ المحطتين حمّلتا المنتجين اللبنانيين مسؤوليّة تراجع وتدهور مستوى الدراما اللبنانيّة، في الوقت الذي تحقق الإنتاجات اللبنانيّة العربيّة المشتركة نجاحاً لافتاً، خصوصاً تلك التي تُعرض في الموسم الرمضانيّ الحالي، وهو ما جعل LBCI وMTV تُسرعان في تنفيذ قرارهما.

وتشير الإحصاءات إلى أنّ مسلسل "لعبة الموت" يحتلّ أعلى نسبة مشاهدة في لبنان، يليه في المرتبة الثانية، ولكن بفارق شاسع جداً مسلسل "سنعود بعد قليل"، بينما يحتلّ مسلسل" الولادة من الخاصرة" المرتبة الثالثة.

هذه المصادر أرجعت سبب تفوّق مسلسل" لعبة الموت" إلى الخطّة التسويقية الجيدة التي حظي بها، بالإضافة إلى أنه يعرض على محطة مُشاهدة جداً في لبنان وهيLBCI لافتة في الوقت نفسه إلى تراجع نسبة المشاهدة التي كان يحظى بها مسلسل "جذور" وذلك منذ بداية الموسم الرمضاني.