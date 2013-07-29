كيف تنظمين وقتك في رمضان؟

تحرص ربات البيوت على القيام بالعبادات المختلفة خلال شهر رمضان... من صلاة الفروض والنوافل والقيام، إلى قراءة القرآن الكريم، والتسبيح، والاستغفار، وكذلك الاستماع للبرامج الدينية في التليفزيون، وعلى ذلك فهي حريصة على تنظيم وقتها في البيت، خاصة إذا كان الزوج من النوع الذي يهتم بإقامة الولائم والعزائم خلال الشهر الكريم.

«سيدتي نت» التقت بأستاذة التدبير المنزلي «عطاف أبو ربيع»، وسألتها عن خطوات تنظيم وقت ربة البيت في رمضان، فقدمت النصائح التالية لربات البيوت:

1. احرصي على تخزين بعض الأطعمة في الفريزر؛ حتى توفري الوقت. مثل: الثوم، والجزر، والبقدونس المفروم. فذلك يقلل من الوقت المستنفد في غسلها وتقطيعها.

2. قومي بشي بعض الأطعمة وحفظها بكميات في الفريزر. مثل: شي الباذنجان، ووضع كل حبة في كيس منفرد؛ لإعداد المتبل كنوع من المقبلات لاحقاً.

3. قومي بتحميص المكسرات للقطائف، وضعيها في عبوة زجاجية، واحتفظي بها في باب الثلاجة؛ لتستفيدي منها طازجة حتى آخر الشهر.

4. اغسلي الخضراوات صباحاً، واتركيها جانبا؛ استعداداً لطهيها بعد العصر حين تدخلين المطبخ.

5. لا تغسلي الدجاج بالليمون والدقيق؛ حتى لا يتغير لونه، بل احتفظي به مقطعاً أو كاملاً ومغسولاً بالماء فقط في الفريزر؟

6. أعدي بعض المعجنات. مثل: السمبوسك، والكبة، بدون قلي، واحتفظي بها في الفريزر لحين قليها.

7. جهزي عصير قمر الدين في الليلة السابقة، وضعيه في الثلاجة، فهو لا يفقد فوائده.

8. لا تكثري من تنظيف البيت في ساعات الصباح؛ حتى لا تستهلكي طاقتك، وحين يحين موعد تجهيز الإفطار تكونين مرهقة.

9. احرصي على دخول ابنتك معك للمطبخ ومساعدتك بأعمال محددة، اتفقي معها مسبقاً.

10. خصصي وقتاً للنوم في النهار، وبعد استيقاظك مباشرة صلي بعض الركعات كنافلة، وقومي بعمل منزلي يحتاج لمجهود، ستجدين أنك تنجزينه بسرعة وكفاءة.