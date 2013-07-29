تدشين عيادة تثقيفية في مستشفى الصدرية

دشنت الشؤون الصحية في محافظة الطائف بمستشفى الأمراض الصدرية مؤخرا عيادة متخصصة في التوعية والتثقيف الصحي لمراجعي العيادات الخارجية والطوارئ، وتستهدف من خلال عملها توعية مرضى الجهاز التنفسي وذويهم بطرق الوقاية من الأمراض الصدرية.وأوضح رئيس قسم التوعية الصحية بالمستشفى تركي دغريري وجود حاجة ماسة لدى بعض مرضى الجهاز التنفسي لمعرفة طرق الوقاية من الإصابة بهذه الأمراض وطرق الوقاية من مسببات تهيج وحساسية الجهاز التنفسي وطرق التعامل مع المصاب والاستعمال الصحيح للعلاج. وأكد أنه تم تحديد آلية عمل العيادة بالتنسيق مع مدير وأطباء العيادات الخارجية لآلية تحويل المرضى لعيادة التوعية الصحية حسب الحاجة، كما بدأت العيادة بتحقيق أهدافها من خلال توعية المراجعين.وذكرت المثقفة الصحية أمل العوفي التي تعمل بالعيادة أنها تستقبل يوميا بمعدل من ثلاثة إلى خمسة من المراجعين والمراجعات وأنه لوحظ من خلال عملها أن كثيرا من المراجعين قد يشعر بتحسن من خلال استعمال العلاج، مما يجعله يتوقف عن إتمام الجرعة الموصى بها من قبل الطبيب المعالج وهذا بدوره يسبب انتكاسة للمرض وتدهورا في حالته الصحية.من جانب آخر يصعب على بعض المرضى معرفة مثيرات الجهاز التنفسي لديهم مما يدخلهم في نوبة ربو حادة ومن مهام هذه العيادة مساعدة مثل هؤلاء المرضى في تحديد هذه المسببات لتجنبها، أيضا تتصف علاجات مرضى الجهاز التنفسي بالتنوع سواء في الشكل أو الأوصاف أو طرق الاستعمال بالرغم من تشابهها في الفعالية وهذا قد يشكل صعوبة لدى المريض في تقبل علاج جديد لم يكن معتادا على استعماله وتقوم العيادة بدورها في توضيح هذه الأدوية وطرق استعمالها الصحيحة. يذكر أن تفعيل مثل هذه العيادات والأعمال التوعوية يعد من أهم الخدمات الصحية الوقائية التي تهدف لرفع المستوى الصحي وتخفيض الضغط المتزايد على المستشفيات.