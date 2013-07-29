الـ «تعليم» تودع 12 مليوناًفي حسابات الطلاب والطالبات

محمد علي السبيعي (الطائف)

أودعت الإدارة العامة للتربية والتعليم بمحافظة الطائف ممثلة بإدارة خدمات الطلاب أكثر من 12 مليون ريال في حسابات الطلاب والطالبات تمثل مكافآت وإعانات الطلاب والطالبات بمختلف المراحل التعليمية وبكافة أنواعها «دار التوحيد، تحفيظ القرآن، التربية الخاصة، بدل اغتراب، إعانة القرى النائية، أبناء المعلمين والمعلمات المتوفيات» لثلاثة شهور «بنات»، وشهر للبنين.وبينت الإدارة في بيان لها أن استخدام نظام التحويلات السريعة يهدف إلى إيصال المكافآت والإعانات للمستفيدين بطريقة سريعة وسهلة حيث بلغت نسبة التحويلات السريعة نحو 95 في المائة لجميع أنواع المكافآت والإعانات للطلاب والطالبات البالغ عددهم 20.602 طالب وطالبة.وأكدت على أولياء الأمور والطلاب والطالبات أهمية مراجعة حساباتهم البنكية للتأكد من تحويل المبالغ إليها، كما حثت أولياء الأمور والطلاب والطالبات الذين لا توجد لديهم حسابات بنكية على مراجعة وحدة الصرف بإدارة الشؤون المالية.