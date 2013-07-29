«بدل التميز» يشعل جدلا بين منسوبي الصحة

عبدالعزيز الربيعي (الطائف)

رأى عدد من منسوبي وزارة الصحة في الطائف أن صرف بدل التميز للموظفين يخضع للمجاملات، متسائلين عن الآلية والمعايير المعتمدة لمنحها المميزين، مطالبين بالنزاهة في صرفها، بعد أن أصاب الاحباط العديد من المجتهدين الذين لم يحظوا بالتقدير ـ على حد قولهم ـ .وقال موظف (رفض ذكر اسمه) آلية صرف بدل التميز اثارت حفظية كثيرا من الموظفين، بعد أن اعتمد صرف بدل التميز على المحسوبيات واصبح المجتهد محروم والمتقاعس يحظى بالتقدير، مشيرا إلى أن البدل حرم منه كثير من المميزين في الأقسام الفنية الإداريين.وأضاف: على الرغم من أداء العاملين في أقسام الطوارئ والعيادات والشؤون الإدارية والمالية أعمالا كبيرة لكن البعض حرم من تلك المميزات، ملمحا إلى أن البدلات سببت شرخا في العلاقات وجعلت الموظف المميز الذي لم يحظ بالتقدير لا يهتم بالعمل بدعوى أنه يشاهد زملائه في القسم لايؤدون مهامهم على الوجه المطلوب ويغيبون عن العمل وتقديراتهم متواضعة ومع ذلك يتقاضون بدلات التميز.إلى ذلك اعتبر العاملون في الطوارئ أنهم المتضررين من منح زملائهم الفنيين في بعض الأقسام هذه البدلات وحرمانهم بسبب عدم اعتماد البدلات على آليات والأداء الوظيفي للفنيين، مطالبين بان يكون هناك آليات للتميز أو الصرف بشروط خلاف تلك التي يرون أنها تعجيزية.وكانت وزارة الصحة طالبت بصرف بدل تميز للفنيين على أن يكون حاصلا على أداء وظيفي ممتاز ويحصل على شهادات من الشؤون الصحية.في المقابل أشار المتحدث الإعلامي في صحة الطائف سراج الحميدان أن الإدارة تنفذ التعليمات التي تصلها من الوزارة تجاه بدل التميز وهذا ليس من قبل الشؤون الصحية في الطائف.