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أشتون: لابد من عملية انتقالية تتضمن جماعة الإخوان المسلمين

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أشتون: لابد من عملية انتقالية تتضمن جماعة الإخوان المسلمين أشتون: لابد من عملية انتقالية تتضمن جماعة الإخوان المسلمين

أكدت كاثرين أشتون الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبى، أنها تزور حاليًا بطلب من أصحاب المصلحة الرئيسيين للتحدث مع جميع الأطراف وتعزيز رسالة الاتحاد الأوروبى، مضيفة أنه يجب أن تكون هناك عملية انتقالية شاملة تمامًا، تتضمن كل الجماعات السياسية، بما في ذلك جماعة الإخوان المسلمين ” .

وأوضحت أن لقاءاتها خلال زيارتها الحالية لمصر التى بدأت الليلة الماضية تشمل كلا من الرئيس عدلى منصور، ونائب الرئيس محمد البرادعي، وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح سيسي وغيرهم من أعضاء المؤقتة.

وتجرى محادثات مع القوى السياسية الأخرى، بما في ذلك ممثلى حزب الحرية والعدالة، وممثلي المجتمع المدني.

وقالت أشتون فى بيان مكتوب وزعته سفارة الاتحاد الأوروبى بالقاهرة أن هذه العملية يجب أن تتم في أسرع وقت ممكن للانتقال إلى نظام دستورى وإجراء انتخابات حرة ونزيهة وتشكيل حكومة بقيادة مدنية “.

وجددت اشتون دعوتها لوقف جميع أعمال العنف، مؤكدة أنها تشجب بشدة فقدان الأرواح، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي مصمم على مساعدة الشعب المصري فى رحلته إلى مصر مستقرة ومزدهرة وديمقراطية “.

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