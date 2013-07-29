مؤسسة نور دبي تشارك في مبادرة يوم زايد للعمل الإنساني

شاركت مؤسسة نور دبي الخيرية بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي ومكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، والهيئة الاتحادية للموارد البشرية بفعاليات يوم زايد الانساني تحت شعار "حب ووفاء لزايد العطاء".

وقالت الدكتورة منال تريم المدير التنفيذي لمؤسسة نور دبي ان المؤسسة نظمت اليوم - الذي يصادف ذكرى وفاة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان طيب الله ثراه بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين - فعالية بمركز المحيصنة للياقة الطبية التابع للهيئة لفحص وتشخيص امراض العيون لفئة العمال ونشر الوعي والتثقيف الصحي بأهمية الفحص الدوري لأمراض العيون وكيفية المحافظة على النظر ومنع الاعاقة البصرية والحد من مضاعفاتها المحتملة.

واوضحت الدكتورة تريم ان الفعالية التي شارك بها مجموعة سوشال باندج وفريق 1971م التطوعي تهدف الى ابراز دور المغفور له الشيخ زايد بن سلطان في المجال التطوعي والانساني واهمية ذلك في تعزيز الأمن المجتمعي وتحقيق التلاحم بين افراد المجتمع ونشر ثقافة المبادرات الانسانية والترويج لها.

وقالت تريم إن الفعالية تأتي ختاما لسلسلة من الحملات التي نظمتها مؤسسة نور دبي في يوم زايد الانساني تحت شعار "حب ووفاء لزايد العطاء" لفحص النظر للموظفين والمراجعين للإدارة العامة لهيئة الصحة بدبي وفي بنك الامارات دبي الوطني وهيئة الطرق والمواصلات وبنك دبي الاسلامي.

وقالت الدكتورة تريم ان حملات التوعية تضمنت تقديم النصائح والارشادات والاستشارات الطبية المجانية للفئات المستهدفة والتشخيص والفحص المجاني للنظر وشبكية العين وخاصة المصابين بمرض السكري.

وأفاد محمود المرزوقي مدير إدارة الاتصال الحكومي في الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بأن مشاركة الهيئة في الفعالية تأتي حرصاً منها على إحياء الذكرى العطرة، التي تخلد ذكرى مؤسس دولة الاتحاد وباني نهضتها ورمز الإنسانية والعطاء والمحبة.

وأوضح أن مشاركة الهيئة جاءت من خلال تقديم الهدايا للعمال المفحوصين والعمل التطوعي الميداني لفريق إدارة الاتصال الحكومي، مشدداً على أهمية مثل هذه الشراكة مع مؤسسة نور دبي الخيرية وهيئة الصحة في دبي وغيرهما من مؤسسات الدولة لما فيه مصلحة الوطن وخدمة الإنسانية.

وقال سالم بن لاحج رئيس لجنة خدمة المجتمع بهيئة الصحة بدبي ان اللجنة قامت بتوزيع الكتيبات والمنشورات على العمال بهدف توعيتهم بمختلف الامراض وخاصة امراض العيون وكيفية الوقاية من الاعاقة البصرية والاهتمام بصحة العين وتقديم الهدايا للعمال.