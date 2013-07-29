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ضبط عصابة تقودها امرأة تسرق متاجر أثناء انشغال الباعة

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ضبط عصابة تقودها امرأة تسرق متاجر أثناء انشغال الباعة ضبط عصابة تقودها امرأة تسرق متاجر أثناء انشغال الباعة

ضبطت شرطة أبوظبي، عصابة آسيوية تقودها امرأة، احترفت الاحتيال وسرقة المتاجر أثناء انشغال الباعة مع المتسوقين.

وأرجع المقدم راشد الظاهري، مدير مركز شرطة الشعبية؛ التابع لمديرية شرطة العاصمة، الواقعة إلى تكرار ورود بلاغات عن تعرّض متاجر في مراكز تجارية للسرقة بأسلوب الاحتيال والسرقة، أثناء ازدحام المحل بالزبائن، وانشغال الباعة بتسويق البضائع المعروضة للبيع.

وقال المقدم الظاهري: بمراجعة سجلات وكاميرات المتاجر، تبيّن دخول امرأة المحال التجارية «المسروقة» بعد دخول عدد من المشترين، حيث تقوم متعمدة بتشتيت انتباه البائع بطريقة احترافية من خلال طلب فك عملة من فئة الألف درهم، وحينما يعطيها «الفكّة» وأثناء انشغاله بتسويق البضائع، تشكره وتأخذ المبلغ وتخرج دون إعطائه ورقة الألف درهم.

وأفاد بأنه تم تشكيل فريق عمل من مركز شرطة الشعبية، لتحديد هوية المرأة باستخدام الكوادر المدرّبة والتقنيات الحديثة في تقصّي المعلومات وتحليلها، فتم وضع خطة يتوقع فيها استهداف المتاجر في أحد المراكز التجارية، وما إن ظهرت المرأة (المشتبه فيها) حتى تم تتبعها ومراقبتها إلى حين خروجها من المركز التجاري، وألقي القبض عليها داخل مركبة برفقة بقية أفراد العصابة، المكونة من ثلاثة رجال، متزوجة بأحدهم.
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