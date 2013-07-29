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السجن 5 سنوات للاتجار بخادمة

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السجن 5 سنوات للاتجار بخادمة السجن 5 سنوات للاتجار بخادمة

قضت محكمة جنايات دبي المنعقدة صباح أمس، بمعاقبة 3 عاطلين عن العمل، آسيويين، بالسجن 5 سنوات بعد إدانتهم بالاتجار بالبشر بحق خادمة، وأمرت بإبعادهم عن الدولة بعد قضاء فترة العقوبة. وأشارت النيابة العامة في أمر إحالتها إلى الهيئة القضائية، أن المتهمين أوهموا المجني عليها بتوفير فرصة عمل لها في الدولة كخادمة، وأحضروها إلى دبي بقصد استغلالها في أعمال الرذيلة.

وأكدت المجني عليها في إفادة قدمتها بتحقيقات النيابة العامة أن المتهمين حجزوها في شقة فيها فتيات يعملن في الرذيلة .

ونظرت محكمة جنايات دبي المنعقدة صباح أمس قضية نجار وعامل بنغاليين يبلغان 28 عاماً، اتهمتهما نيابة دبي بخطف وحجز عامل من جنسيتهما يبلغ 34 عاماً، حيث أرغموه تحت التهديد والضرب بالتوجه معهم في مركبتهم إلى منزل قيد الإنشاء في إمارة دبي وطلبوا منه دفع مبلغ مليونين "تاكا" و60 ألف درهم مقابل إطلاق سراحه. .

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