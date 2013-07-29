تقديم طلبات الالتحاق بالجامعات الرسمية الأسبوع المقبل

زاد الاردن الاخباري -

قال رئيس وحدة تنسيق القبول الموحد بالجامعات الدكتور غالب الحوراني ان تقديم طلبات الالتحاق سيبدأ الاسبوع المقبل، موضحا انها ستكون بعد ثلاثة او اربعة ايام من إعلان نتائج التوجيهي المتوقعه نهاية الاسبوع الحالي.

واضاف الحوراني في تصريح لـ 'الراي' ان عملية التقديم ستكون الكترونيا، من خلال موقع الوحدة على الانترنت، ولمدة عشرة ايام تقريبا.

وذكر انه تم طباعة (75) الف قسيمة مالية، قيمة كل واحد (15) دينارا، حيث يجري تدقيقها الان، ليصار بعدها تزويد شركة البريد الاردني يوم الاربعاء المقبل لتقوم الشركة بدورها على المكاتب البريدية ليحصل عليها الطلبة.

وعلى صعيد موقع الوحدة على الانترنت، اوضح الموقع سيتم إطلاقه الاربعاء المقبل، بعد إدخال التخصصات المتاحة في كل جامعة والمعلومات المتعلقة به من رسوم والفروع الاكاديمية المسموح الالتحاق به وعدد الساعات لكل تخصص.

ولفت الى أن الجامعات طرحت القبول هذا العام (503) تخصصات منها (493) تخصصا من خلال قائمة القبول الموحد وعشرة تخصصات من خلال القبول المباشر للجامعة.

ولفت الى أن من بين تلك التخصصات هنالك (28) تخصصا جديدا يتم القبول فيها لاول مرة مع بداية العام الجامعي 2013-2014، لافتا الى أن التخصصات العام الماضي كانت (475) تخصصا.

وبحسب الية تقديم الطلبات، فإنه على الطالب شراء بطاقة الدفع المالي، وقيمتها (15) ديناراً من المكاتب البريدية المحددة المنتشرة في المملكة.

وأكدت الوحدة 'ان على الطالب استخدام البيانات المثبتة فيها للدخول لبرمجية تقديم طلب الالتحاق، وبعد ذلك يحتاج الطالب بعض البيانات المثبتة في هوية الأحوال المدنية الخاصة به'.

وبحسب الية تقديم الطلبات يمكن لجميع الطلبة إجراء تعديل في طلب الالتحاق الدخول للبرمجية في أي وقت، وعلى مدار الساعة خلال الفترة المحددة لعملية تقديم طلبات الالتحاق.

ويتيح موقع الوحدة على صفحته : التخصصات المتاحة، وشروط الالتحاق بها، ورسومها، ودليل تقديم طلب الالتحاق، وطباعة نموذج ( مسودة ) لخيارات الطالب، ومواقع تقديم طلب الالتحاق المجانية، ونصائح وإرشادات، والأسئلة الأكثر تكراراً، ومعدلات القبول التنافسي للأعوام الثلاثة السابقة، وذلك للاستفادة من هذه المعلومات، ومساعدة الطلبة في تقديم طلب الالتحاق الإلكتروني.

وبحسب اسس القبول يسمح لطلبة الفرع العلمي اختيار أي تخصص في جميع الجامعات، في حين يسمح لطلبة الفروع الفندقي،الشرعي اختيار التخصصات المسموحة للفرع الأدبي.

وأكدت الوحدة أن على الطلبة الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية في أعوام سابقة (بما فيهم طلبة الدورة الشتوية لعام 2012)، والطلبة الحاصلين عليها من خارج الأردن، والطلبة الحاصلين على الشهادات الأجنبية ( بريطانية، أمريكية، بكالوريا، ... إلخ)، تقديم الطلبات في الأيام الأولى من العملية ، وأن يقوموا بإرسال صورة عن كشف علامات هذه الشهادة بأقصى سرعة ممكنة بالوسائل المحددة في الموقع الإلكتروني، حتى يتم اعتماد طلبات التحاقهم بعد تدقيقها.

وشددت على أن جميع طلبات الالتحاق سـتعامل بعدالة مطلقة، وبالطريقة ذاتها، فليس هناك أفضلية لطلب الالتحاق المقدم في اليوم الأول عن الطلب المقدم في اليوم الأخير، وبذلك ننصح الطلبة بضرورة التروي، وعدم التسرع في تقديم طلب الالتحاق.

واكدت الوحدة أن الحدود الدنيا للمعدلات في شهادة الدراسة الثانوية العامة المذكورة إزاء التخصصات المتاحة في الجامعات الأردنية الرسمية، لا تعني بأي حال من الأحوال قبول الطالب الحاصل على هذا المعدل في ذلك التخصص، وإنما يعني ذلك قبول طلبه فقط لهذا التخصص، للنظر فيه عند المفاضلة بين المتقدمين من الطلبة للالتحاق بهذا التخصص، وذلك حسب تسلسل معدلاتهم في شهادة الدراسة الثانوية العامة تنازلياً.

واوضحت أن عملية قبول الطلبة تحكمها ثلاثة متغيرات،وهي: معدل الطالب في شهادة الدراسة الثانوية العامة، وتُعطى الأولوية دوماً للطالب صاحب المعدل الأعلى وترتيب الطالب لخياراته في طلب الالتحاق، وتُعطى الأولوية للخيار الأول دوماً، ثم الثاني، فالثالث، وهكذا(..) وفي حال تساوي معدلات الطلبة الراغبين في الالتحاق بتخصص ما، لا تُعطى أي أهمية لترتيب خيار الطالب لهذا التخصص في طلب الالتحاق، ويُقبَل جميع الطلبة المتساوين في المعدل في التخصص نفسه بغض النظر عن ترتيبه، اما المتغير الثالث فهو الأعداد المقرر قبولها من قِبل مجلس التعليم العالي لكل تخصص في كل جامعة.

وبينت الوحدة ان عملية القبول تتم من خلال ترتيب طلبات الالتحاق بالجامعات الأردنية الرسمية تنازلياً، حسب تسلسل معدلات الطلبة في شهادة الدراسة الثانوية العامة، ثم يُنظر للخيار الأول في طلب التحاق الطالب، ويُحدِد قبول الطالب من عدمه، الأعداد المقرر قبولها لكل تخصص، فإذا لم يُقبل الطالب في الخيار الأول بسبب اكتمال العدد المقرر قبوله للتخصص المذكور في هذا الخيار، يُنظر للخيار الثاني، فإذا لم يُقبل فيه من منطلق السبب السابق، يُنظر للخيار الثالث، وهكذا تستمر العملية في كل طلب التحاق، حتى يتم الانتهاء من قراءة جميع الخيارات المذكورة في طلب التحاق كل طالب.

واوضحت انه 'إذا قُبل الطالب في خيار ذي ترتيب معين في طلب التحاقه، فلا يُنظر بعد ذلك أبداً للخيارات التالية'.

وبحسب اليات التقدم ، يُلزم الطالب بتعبئة خمسة خيارات على الأقل في طلب الالتحاق بالجامعات الأردنية الرسمية، ولا يُقبَل الطلب بأي حال من الأحوال، إذا حاول الطالب تخزين طلب التحاقه بعدد من الخيارات يقل عن ذلك.

الراي