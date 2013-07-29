إحباط توزيع 70 ألف حبة «سمبوسة» فاسدة

عبدالمحسن السابطي (جدة)

أحبطت بلدية بريمان الفرعية توزيع 70 ألف حبة «سمبوسة» فاسدة في الأسواق، بمداهمتها موقع إعدادها في حي الأجواد الشعبي، والذي يديره أكثر من 15 وافدا هرب عدد منهم من الموقع فور مداهمته.وأوضح رئيس البلدية المهندس عبدالله بن صالح العجمي أن فرق المراقبة بذلت جهودا كبيرة توجت بإحباط وصول كميات كبيرة من الأطعمة الفاسدة إلى الأسواق، وبدأت بمراقبة سيارة توزيع الأطعمة إلى المطاعم وصولا إلى موقع الإعداد، ومن ثم تمت المداهمة وحصرت البلدية جملة من المخالفات، فالمحل لا يحمل رخصة نظامية، وكذلك العمال وهم مخالفون هرب بعضهم من الموقع فور مداهمته، وخلافا للـ70000 حبة سمبوسة المجهزة للتوزيع في الأسواق، تم إتلاف نصف طن من الرقاق المتعفن، وكميات من الزيوت و الأجبان، و150 كيلوجراما من الأسماك، كلها منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.وأكد العجمي أن طريقة إعداد الوجبات كذلك في منتهى السوء سواء في مستوى النظافة أو أدوات وأواني الطهي، لافتا إلى أنه تمت مصادرة 14 ثلاجة و9 أسطوانات غاز من الحجم الكبير وعدد من الأدوات المستخدمة في إعداد الطعام، كما تم إشعار صاحب الموقع بمراجعة البلدية ورفع طلب إلى شركة الكهرباء لفصل التيار عن الموقع.