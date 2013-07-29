وجه «الثانية»... شبابي

خرجت الدائرة الثانية بردائها الجديد متجددة بالوجوه الشبابية التي حصدت المراكز الاولى في الدائرة بارتياح شديد بعد عودة النائب مرزوق الغانم بعد غياب عن المشاركة في الانتخابات السابقة قوية توجها بانفراده بالمركز الاول بفارق كبير عن اقرب منافسيه.> ولأنها منافسة انتخابية اتسمت بروح شبابية، عاد بعد غياب ايضا النائب رياض العدساني الى منصة التألق بحصوله على المركز الثاني تبعه في المركز الثالث الوجه الشبابي الجديد راكان النصف في اضافة مؤثرة ومهمة في مسيرة الحراك الشبابي.> وقياسا بمخرجات الانتخابات السابقة في الدائرة الثانية بلغت نسبة التغيير في هذه الانتخابات 40 في المئة بعد عودة اعضاء المجلس المبطل السابق النواب عادل الخرافي وعلي الراشد وحمد الهرشاني وخلف دميثير وعبدالرحمن الجيران وخليل الصالح.> وكما كان متوقعا فاز النائب عودة الرويعي في المركز السابع ليدخل قاعة عبدالله السالم للمرة الاولى فيما خرج عدنان المطوع خاسرا كرسيه الذي حافظ عليه في دورات برلمانية عدة بعد ان حل في المركز الحادي عشر.> وخسر النائب السابق احمد لاري ايضا مقعده في الدائرة مقلصا في الوقت ذاته تمثيل التحالف الاسلامي الوطني باعتباره احد اعضائه المؤثرين الذين خرجوا من المشهد البرلماني.> وعكست نتيجة الانتخابات ايضا التوجه اللافت لناخبيها بالتفاعل والمشاركة بعدما بلغت نسبة الاقتراع 58 في المئة تقريبا باعتبارها نتيجة جيدة قياسا بموعد الانتخابات الذي جاء في يوم رمضاني قائظ فيما بدا ان الناخبين ابقوا على شكل الدائرة مع اضافة لمسات خفيفة لم تشهد تبديلا جذريا في مكوناتها قياسا بما حدث في الدوائر الانتخابية الاخرى انطلاقا من كون الاسماء الناجحة لم تكن غريبة على الدائرة وسبق لها ان نجحت او خاضت انتخاباتها.> وكانت العملية الانتخابية في الدائرة الثانية قد شهدت اقبالا جيدا في الفترة المسائية قبل اغلاق مراكز الاقتراع مثلما هو الحال مع الاقبال الصباحي الذي بدأ قويا ثم انحسر في فترة الظهيرة ليعود بطاقة متجددة بعد الرابعة عصرا.> وفضل ناخبون آخرون التصويت المسائي بعد الافطار اذ شهدت بعض المراكز الانتخابية تجاوبا مع عملية الاقتراع قبل اغلاق المدارس بربع ساعة ليتمكنوا من الادلاء بأصواتهم في اجواء مناخية مختلفة عما عاشه ناخبو الصباح من معاناة وتأثر بحرارة الطقس التي وان كانت اقل وطأة من الايام السابقة الا انها كانت قاسية على الصائمين.> وكان لافتا ايضا في مسار اليوم الانتخابي الطويل المشاركة النسائية التي جاءت فاعلة ومؤثرة بعد الاقبال الواسع في كثير من مراكز الاقتراع مكرسة نظرة ايجابية عن دور المرأة في التفاعل مع المهمات الصعبة خصوصا انه تم رصد الكثير من الفتيات يتفاعلن مع الاجواء الانتخابية بشكل ايجابي رغم الحرارة القاسية وظروف الصوم.> وعلى صعيد التنظيم الانتخابي برز دور وزارة الداخلية بشكل فاعل بعد تحقيق نجاح في تسيير العملية الانتخابية على نسق هادئ من دون وقوع مشكلات تذكر في سير عملية الاقتراع.

1 - مرزوق الغانم

> من مواليد 1968 حاصل على بكالوريوس هندسة ميكانيكية وتقلد منصب رئيس مجلس إدارة شركة بوبيان للبتروكيماويات وعضوية مجلس إدارة الشركة المصرية - الكويتية القابضة وشركة مواد البناء وشركة جلوبال تيليكوم ورئيس مجلس إدارة نادي الكويت الرياضي وعضو جمعية المهندسين الكويتية ورابطة المهندسين الميكانيكيين العالمية وحاز على عضوية مجلس الأمة أعوام 2006 و2008 و2009 وعضوية مجلس فبراير 2012 المبطل بحكم المحكمة الدستورية.

2 - رياض العدساني

> من مواليد 1976 حاصل على بكالوريوس تمويل وتسويق وعمل في إدارة الاستثمارات بمؤسسة البترول الكويتية ومساعد مدير استثمار في الهيئة العامة للاستثمار عام 2006 وشغل منصب رئيس جمعية النزهة التعاونية منذ 2007 حتى 2011 وحاز على عضوية مجلس الأمة فبراير 2012 المبطل بحكم المحكمة الدستورية.

3 - راكان النصف

>مواليد 1980 حاصل على بكالوريوس علوم إدارية تخصص تمويل ويعمل في الأعمال الحرة ويحظى بعضوية مجلس إدارة الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام وعضو مجلس إدارة الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان سابقاً.

4 - عادل الخرافي

> من مواليد 1959 حاصل على بكالوريوس هندسة مدنية عضو مجلس بلدي 2005 وشغل مناصب عدة منها رئيس الاتحاد الدولي للمنظمات الهندسية ورئيس الاتحاد الدولي للمنظمات الدولية ورئيس اتحاد المهندسين العرب وعضو جمعية المهندسين الكويتية سابقاً وعضو جمعية الصحافيين الكويتية وحاز على عضوية مجلس الأمة ديسمبر 2012 المبطل بحكم المحكمة الدستورية.

5 - علي الراشد

> من مواليد 1967 حاصل على بكالوريوس حقوق ودبلوم دراسات عليا بالقانون من معهد الدراسات والبحوث القانونية شغل منصب وكيل نيابة وقاضي المحكمة الكلية وعمل وزيراً للدولة لشؤون مجلس الوزراء عام 2011 وعضو مجلس الأمة أعوام 2003 و2006 و2008 و2009 وعضو مجلس الأمة فبراير 2012 المبطل بحكم المحكمة الدستورية ورئيس مجلس ديسمبر 2012 المبطل بحكم المحكمة الدستورية ويحظى بعضوية جمعية الشفافية الكويتية وجمعية الخريجين الكويتية وجمعية المحامين الكويتية وجمعية حقوق الإنسان.

6 - حمد الهرشاني

> من مواليد 1953 حاصل على شهادة الثانوية العامة ويعمل بالأعمال الحرة وترأس نادي الصليبخات الرياضي وعضو اتحاد كرة القدم سابقاً وحاز على عضوية مجلس الأمة ديسمبر 2012 المبطل بحكم المحكمة الدستورية.

7 - عودة الرويعي

>من مواليد 1968 حاصل على دكتوراه الفلسفة في علم النفس الارشادي ويعمل عضو هيئة تدريس ورئيس وحدة الارشاد النفسي بجامعة الكويت ومستشاراً في وزارة العدل والأمانة العامة للأوقاف وعضو الجمعية الأميركية لعلم النفس ويحظى بعضوية جمعية حقوق الإنسان الكويتية وجمعية علم النفس الأميركية وعضو جمعية أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت.

8 - خلف دميثير

> من مواليد 1946 حاصل على دبلوم كلية المعلمين عضو مجلس الأمة منذ 1981 حتى 2009 وعضوية مجلس الأمة ديسمبر 2012 المبطل بحكم المحكمة الدستورية وعضو المجلس الوطني عام 1990 ومجلس محافظة العاصمة 1989 وحصل على الرئاسة الفخرية لجمعية الصم والبكم الكويتية كما عمل مدرس تربية بدنية بوزارة التربية.

9 - عبدالرحمن الجيران

>من مواليد 1962 حاصل على دكتوراه في العقيدة والدعوة وماجستير في الثقافة الإسلامية ويعمل في إدارة المناهج بوزارة التربية وعضو هيئة تدريس كلية التربية الأساسية وعضو منتدب للتدريس في جامعة الكويت وحاز على عضوية مجلس الأمة ديسمبر 2012 المبطل بحكم المحكمة الدستورية.

10 - خليل الصالح

>من مواليد 1958 حاصل على دبلوم الطيران المدني وعمل مدرب طيران وشغل منصب رئيس قسم الأسطول الأميري ويحظى بعضوية جمعية الطيارين ومهندسي الطيران الكويتية ونقابة العاملين بالخطوط الجوية الكويتية وحاز على عضوية مجلس الأمة ديسمبر 2012 المبطل بحكم المحكمة الدستورية.