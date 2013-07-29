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الرويعي: لن أسعى للوزارة

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الرويعي: لن أسعى للوزارة الرويعي: لن أسعى للوزارة

| كتب غانم السليماني |


>صرح النائب عودة الرويعي الفائز في انتخابات الدائرة الانتخابية الثانية بانه لم يحسم مسألة ترشحه للجان البرلمانية، وإن لفت إلى أن اللجان الأقرب له هي التعليمية والداخلية والدفاع بشكل مبدئي، لافتا إلى أن تلك المسألة تحتاج الى تنسيق مع بقية الزملاء.
>وأفاد الرويعي عقب فوزه في الانتخابات بأن «موضوع الوزارة محسوم بالنسبة لي، فأنا لن اسعى له»، مشيرا إلى أن تحديد من سيصوت له في التنافس على منصب رئاسة المجلس أمر لم يتحدد بعد، لا سيما أن من سيترشح لها غير معلوم على سبيل اليقين حتى الآن.
>وبين أن الانضواء تحت التكتلات السياسية سيحدد حسب النواب الذين ينوون تشكيلها، مشددا على أنه سيركز على التركة الثقيلة من الهموم التي تسببت بها والمجالس السابقة التي تحتاج إلى تضافر كل الجهود من أجل القيام بتبعاتها.
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