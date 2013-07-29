عطل مستدام في حاسوب أحوال «ألمع» والمراجعون يحملون على الاتصالات

عبدالله الغالبي (رجال ألمع)

انتقد مراجعون لمكتب الأحوال المدنية في رجال ألمع ما أطلقوا عليه تأخر الإجراءات الخاصة باستخراج شهادات المواليد بطاقات جديدة، وفيات، بدل مفقود أو تالف بسبب كثرة الأعطال التي تلحق بالدائرة الخاصة بالحاسب الآلي، والذي تسبب بدوره في تلف بعض الأجهزة التي تحوي معلومات هامة وحساسة عن المراجعين، وطالب المراجعون مكتب الاتصالات برجال ألمع بسرعة التدخل ووضع الحلول المناسبة والعاجلة التي من شأنها معالجة ظاهرة انقطاع الاتصال عن مكتب الأحوال المدنية بصفة نهائية وبما يضمن سلامة المعلومات الخاصة بالمواطنين والمراجعين.وذكر لـ «عكاظ» كل من علي محمد ومحمد يحيى وعبدالله علي أنهم يعانون من تأخر الإجراءات الخاصة باستخراج شهادات للمواليد أو استبدال البطاقات الشخصية. مشيرين إلى أنهم يقطعون مسافات طويلة وصولا لمكتب الأحوال إلا أنهم يفاجئون في كل مرة أن أجهزة الحاسوب متعطلة، وطلبوا في الوقت ذاته من مكتب خدمات المشتركين بشركة الاتصالات برجال ألمع بسرعة التدخل وأصلاح العطل الذي تسبب في تأخر الإجراءات الخاصة بهم.توصيلة خارجيةالمواطنون قالوا: للأسف شركة الاتصالات في رجال ألمع لم تضع الحلول النهائية للقضاء على هذه الإشكالية إذ أن الفني المختص يقوم بسحب (توصيله) من البوكس المجاور لمبنى الأحوال من أحد المنازل، وأصبحت التوصيلات مكشوفة منذ شهور، وهذا أمر خطير على المعلومات التي تختص بالمواطنين، موضحين أن هناك العديد من المراجعين يتكبدون عناء السفر من بعض المحافظات القريبة ومنها الدرب، الحريضه، البرك القحمه، وهذه المحافظات تبعد عن رجال ألمع بأكثر من 120 كيلو متر.50 بلاغاإلى ذلك، أوضح مصدر بإدارة الأحوال المدنية برجال المع إلى أنه سبق وأن تم إبلاغ شركة الاتصالات 50 بلاغا ولكن الفني المختص الذي يرسله مكتب الاتصالات بفرع رجال ألمع يقوم بعمل توصيلات ضعيفة ومكشوفه والأمر خطير بحسب تعبيره، لاسيما وأن جميع التوصيلات أصبحت مكشوفه ويمكن استخدامها بكل سهولة، مضيفا إلى أنه تم مخاطبة إدارة الأحوال المدنية بمنطقة عسير ومركز المعلومات الوطني بعسير وشركة الاتصالات بعسير وأضاف: للأسف لم نجد منهم أي تفاهم أو تعاون في سبيل حل الإشكالية التي تواجهنا أمام المواطنين وأصبحنا في حرج كبير بسبب كثرة الأعطال التي لحقت بدائرة الحاسب الآلي بالمكتب، لافتا إلى أنهم يعانون من هذه الإشكالية منذ خمسة أشهر محملا في الوقت ذاته فرع الإتصالات التي لم تبادر إلى إنهاء هذه الإشكاليه التي يعانون منها.