ناخبو «الأولى» قالوا كلمتهم وانتخبوا ممثليهم لمجلس 2013

عدنان عبدالصمد فيصل الدويسان د. يوسف الزلزلة عيسى الكندري صالح عاشور مبارك الحريص د. عبدالله الطريجي كامل العوضي محمد الهدية د. معصومة المبارك جانب من عملية الفرز صندوق انتخابي بعد ختمه وتحريزه فرز الأصوات بدقة متناهية إغلاق مراكز الاقتراع تناول الإفطار نقل صناديق الاقتراع متابعة للنتائج بواسطة الايباد النائب كامل العوضي محييا مهنئيه العوضي محمولا على الاكتاف النائب كامل العوضي بين ناخبيه ومهنئيه العوضي بين مؤيديه مشاركة النائب العوضي فرحة الفوز د. يوسف الزلزلة متوسطا جموع المهنئين النائب د.يوسف الزلزلة النائب د.يوسف الزلزلة مع عدد من مهنئيه تهنئة للنائب د.يوسف الزلزلة مباركة بالفوز الزلزلة متوسط المباركين تهنئة للنائب د.عبدالله الطريجي النائب د.عبدالله الطريجي مع مهنئيه النائب د.عبدالله الطريجي مرفوعا على الأكتاف فرحة الفوز النائب د.عبدالله الطريجي وفرحة الفوز النائب صالح عاشور محمولا على الأكتاف بين مهنئيه (متين غوزال) تهنئة بالفوز النائب صالح عاشور يتلقى التهاني بالفوز النائب صالح عاشور مع مهنئيه جموع من المهنئين توافدوا لتهنئة صالح عاشور إحدى اللجان الانتخابية أثناء فرز الأصوات (هاني عبدالله) التأكد من ورقة الانتخاب إغلاق المركز بعد انتهاء عملية الاقتراع رجال الداخلية يتناولون طعام الإفطار أمس الأول في أحد مراكز الدائرة الأولى بوستر ارشادي للناخبين لا يسمح بدخول الهواتف النقالة.. ولا بلبس الكعب العالي القهوة العربية بعد تناول طعام الإفطار حساب الأصوات بعد يوم انتخابي حار وفي اجواء رمضانية عكست حرص المواطنين من ابناء الدائرة الأولى على القيام بواجبهم الوطني وممارسة حقهم الانتخابي لاختيار ممثليهم في مجلس الأمة 2013، اعلن رئيس اللجنة الرئيسية في الدائرة الاولى لانتخابات مجلس الامة (يوليو 2013) المستشار صالح الحمادي فوز المرشحين العشرة، حيث حل النائب عدنان سيد عبدالصمد احمد سيد زاهد في المركز الأول حاصدا 4975 صوتا، وجاء النائب فيصل سعود صالح الدويسان ثانيا بـ 3628 صوتا، اما الثالث فكان النائب د.يوسف سيد حسن سيد علي صالح الزلزلة الذي حصل على 3509 اصوات، ليحل النائب الجديد عيسى احمد محمد حسن الكندري رابعا بمجموع 3326 صوتا، كما عاد النائب صالح احمد حسن عاشور الذي جاء بالمرتبة الخامسة بـ 3219 صوتا، ونجح النائب مبارك سالم مبارك ناصر الحريص بحصد 3209 اصوات ليكون بالمرتبة السادسة وهو من النواب الجدد، فيما عاد النائب عبدالله محمد عبدالرحمن عبدالمحسن الطريجي للمجلس بـ 3151 صوتا حاصدا المركز السابع، والنائب كامل محمود محمد محمود العوضي ثامنا بـ 3089 صوتا، وفاز النائب محمد مروي ملفي مبارك الهدية بـ 2804 اصوات ليدخل المجلس نائبا لأول مرة حاصدا المركز التاسع، وعادت النائب د.معصومة صالح محمد المبارك للمجلس بـ 2317 صوتا، وفي المرتبة العاشرة لتكون المرأة الوحيدة في الدائرة الأولى. ومع هذه النتائج تكون نسبة التغيير في الدائرة الاولى 30%، إذ عاد سبعة من النواب القدامى ووصل ثلاثة جدد في عملية انتخابية اتسمت بالسهولة واليسر، حيث قال الناخبون كلمتهم واختاروا ممثليهم للمجلس في عرس انتخابي اشادت به فرق مراقبة الانتخابات ووسائل الاعلام. خلال تهنئته بالفوز بعضوية مجلس 2013 العوضي: أتوجه بالشكر للجميع على منحي ثقتهم الغالية توجه النائب كامل العوضي بالشكر والتقدير الى كل من منحه ثقته وصوت له، سائلا الله العلي القدير ان يعينه على حمل الامانة في العمل على تقديم كل ما من شأنه النهوض بالكويت وان يكمل مسيرته النيابية في خدمة ابناء الدائرة والكويت عموما لتعود الى مكانتها وألقها من خلال المشروعات التنموية الشاملة. مشيدا بسير العملية الانتخابية وبالمنافسة القوية والاقبال المتميز من الناخبين الذين حرصوا على ممارسة حقهم الانتخابي في ايصال من يمثلهم في مجلس الامة، شاكرا اياهم على منحــه ثقتهـــم الغاليـــة لتمثيلهـــم في المجلــس. السيرة الذاتية: كامل محمود محمد محمود العوضي. من مواليد 1957 وحاصل على دبلوم كلية الشرطة عام 1978. تدرج بعدة مناصب في وزارة الداخلية منها سكرتير المدير العام للادارة العامة للشرطة والنجدة 1985 ومدير مكتب وكيل وزارة الداخلية لشؤون المرور 1986. ومدير مكتب وكيل وزارة الداخلية للشؤون الامنية المساعدة 1988 ومدير ادارة اختبار مرور العاصمة 1990 الى 1991 ومدير ادارة هجرة حولي من 1991 حتى تقاعد برتبة فريق من وزارة الداخلية وفاز بعضوية مجلس الامة (ديسمبر 2012) المبطل بحكم المحكمة الدستورية. حل ثالثاً في الدائرة الأولى الزلزلة: أشكر كل من منحني صوته وأعدكم بمواصلة العمل لصالح الكويت عمت الفرحة امس ديوان النائب د.يوسف الزلزلـــة وذلـــك بعد اعلان النتائج الانتخابية من قبل ناخبيــه وابناء المنطقة والدائرة الذيــن توافــدوا لتقديــم التهنئة والمبـاركــــة بفــوزه وحصوله على المركز الثالث بـ 3503 أصوات في الدائرة الانتخابية الاولى. وتوجه النائب د.الزلزلة بالشكر والامتنان الى كل من منحه الثقة واعطاه صوته. واعدا بمواصلة العمل لتحقيـــق كــــل ما من شأنه رفعــــة الكويت ونهضتها في جميـــع المجــالات. مؤكدا ان هذه الثقة هي امانة وعليه ان يصونها لخير البلاد والناس متمنيا ان يكون عند حسن ظن الناس فيه وان يعينه الله على حمـــل هــذه الامانة وان يتحقـــق الانجـــاز لجميع المشاريـــع التي تعود بالفائـــدة على الوطــن. السيرة الذاتية: د.يوسف سيد حسن سيد علي صالح الزلزلة من مواليد 1959. يحمل الدكتوراه في الإحصاء وشغل منصب العميد المساعد للشؤون الأكاديمية والبحوث والدراسات العليا. عضو هيئة التدريس في قسم الطرق الكمية ونظم المعلومات بكلية العلوم الإدارية. عضو الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان وجمعية الصحافيين الكويتية. حصل على عضوية مجلس الأمة عام 2003 و2009 وديسمبر 2012 المبطل بحكم المحكمة الدستورية. عمل وزيرا للتجارة والصناعة عام 2006. رئيس مجلس إدارة شركة كي جي أل البترولية. شكرهم على ثقتهم به والتصويت له الطريجي لمهنئيه: سأبذل كل جهد لتحقيق تطلعات أبناء الدائرة الأولى والكويت عبر النائب عبدالله الطريجي عن شكره وامتنانه لأبناء الدائرة الأولى الذين وقفوا الى جانبه ومنحوه ثقتهم بالوصول الى قبة عبدالله السالم، واعدا إياهم ببذل كل جهد لتحقيق تطلعات أبناء الكويت عموما وأبناء الدائرة الأولى خصوصا وعدم خذلانهم، داعيا الله العلي القدير ان يعينه على حمل الأمانة واداء الرسالة وان يكون صوتا للجميع مدافعا عن حقوقهم في جميع المجالات، مبينا انه واحد منهم وسيبقى على العهد معهم وفيا أمينا لتقديم كل ما من شأنه النهوض بالكويت ومرافقها في جميع المجالات العلمية التربوية والصحية والإسكانية والخدمية والاجتماعية وغيرها. السيرة الذاتية عبدالله محمد عبدالرحمن عبدالمحسن الطريجي من مواليد 1958 وحاصل على الدكتوراه في الإدارة الأمنية وعمل في الداخلية برتبة عقيد وتنقل بين الإدارات فعمل مديرا لادارة مباحث محافظة حولي ومدير إدارة التخطيط ومدير إدارة المخالفات المرورية وأمين سر المجلس الأعلى للمرور وأمين سر اتحاد الشرطة الرياضي وهو عضو جمعية المحامين الكويتية وجمعية السلامة المرورية واللجنة القانونية بالاتحاد العربي للشرطة، كما يشغل منصب خبير في مجال الأمن المروري لدى الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب وعضوية هيئة التدريس غير متفرغ بأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية ورئيس تحرير المجلة المرورية ومدير تحرير مجلة الاتحاد العربي للشرطة ومدير تحرير مجلة اتحاد الشرطة الرياضي وفاز برئاسة نادي السالمية الرياضي وعضوية مجلس الامة (فبراير 2012) المبطل بحكم المحكمة الدستورية. توجه إليهم بالشكر بعد إعلان النتيجة عاشور لمهنئيه: سأكون عند حسن ظنكم وأدافع عن مصالحكم وسط جموع غفيرة من أبناء الدائرة الأولى ومع فرحة الفوز بالانتخابات البرلمانية التي فاز بها بـ 3219 صوتا، عبر النائب صالح عاشور عن شكره وامتنانه لجميع المشاركين في العملية الانتخابية وإلى ناخبيه الذين منحوه ثقتهم وأوصلوه إلى قبة البرلمان، متمنيا أن يسدد الله خطاه على طريق الخير لما فيه صالح البلاد والخير للناس وأن تتحقق للكويت جميع سبل التقدم والرفاه في جميع المجالات وأن يوفقه ليبقى دائما عند حسن الثقة، مقدرا لهم وقفتهم إلى جانبه في الوصول إلى هذه النتيجة. السيرة الذاتية صالح أحمد حسن عاشور، من مواليد 1953، حاصل على البكالوريوس في الاقتصاد والدبلوم في العلوم العسكرية والدبلوم العالي في التربية، وعمل مهندسا بوزارة المواصلات وعقيدا سابقا بالقوات الجوية وفاز بعضوية مجلس الأمة في الأعوام 1999 و2003 و2006 و2008 و2009 وعضوية مجلسي الأمة (فبراير وديسمبر 2012) المبطلين بحكم المحكمة الدستورية، وهو عضو بالجمعية الاقتصادية الكويتية وجمعية الخريجين الكويتية والجمعية الكويتية لحقوق الإنسان وجمعية الهلال الأحمر الكويتي وجمعية الصحافيين الكويتية وجمعية الثقلين الاجتماعية الخيرية. تجربة الصوت الواحد أبرزت تمازجاً رائعاً.. والكويت هي الفائزة أبرزت تجربة الصوت الواحد الانتخابية تمازجا نيابيا رائعا انعكس على نتائج الانتخابات البرلمانية بشكل عام، فجاءت نتائج الدائـــرة الأولى بدخول نواب جــدد وخروج سابقـــين وترسيخ مكانة نــواب سابقين. وبذل القائمون على العملية الانتخابية من مختلف الجهات كوزارة العدل والداخلية والصحة والطوارئ الطبية والإعلام والبلدية جهودا كبيرة لإنجاح هذا العرس الديموقراطي، والذي تكلل بالمشاركة والاستجابة من قبل الناخبين رغم حرارة الأجواء وصيام رمضان حتى سارت العملية الانتخابية بكل يسر وسهولة، فلم تكن هناك حوادث أو منغصات، كما تم توفير جميع مستلزمات العملية الانتخابية من مراكز ومرافق وخدمات فأمضى المشاركون فيها يوما جميلا انتهى بإعلان أسماء الفائزين وخروج من لم يحالفهم الحظ بأهم ما فيها وهو فوز الكويت أولا وأخيرا. تعهد بالعمل على خدمة جميع أبناء الكويت الدويسان: الحكومة القادمة مطالبة بسرعة طرح برنامج عملها ضمن خطة تنفيذية لها طابع زمني محدد سارع النائب فيصل الدويسان فور الإعلان عن فوزه بانتخابات مجلس الأمة 2013، الى تقديم الشكر لكل أهل دائرته ممن شارك في الانتخابات، ومن صوت له ومن لم يصوت، مشددا على أن جميع أبناء الكويت أهله ويجب شكرهم وتقديرهم وجميعهم يستحقون خدمتهم، متعهدا بأن يكون تحت خدمة وأمر الكويت وأهلها من أبناء جميع المحافظات والدوائر. وأثنى الدويسان في تصريح صحافي له بهذه المناسبة على الدور الذي قامت به السلطة القضائية لما قامت على مدار يومين في خدمة العملية الانتخابية، ومن جانبهم رجال الأمن وجميع العاملين بوزارة الداخلية، ولم ينس الدور الذي لعبته جمعية الشفافية والمراقبون المحليون والدوليون وأبناء المؤسسة الإعلامية المحلية والعربية والدولية في نقل فعاليات هذا العرس الديموقراطي الذي شاهده العالم بأسره، في الوقت الذي تقدم بالشكر أيضا لفريق عمله الانتخابي والذي عاونه طوال فترة الإعداد لهذه الانتخابات. وقال الدويسان ان الشعب الكويتي من الشعوب التي خلقت من أجلها الديموقراطية وليس له مكان يعيش فيه إلا بين صفوف الدول والشعوب الرائدة في مجال الحريات، مؤكدا أن الكويت ومنذ نشأتها تحت رعاية وحكم الأسرة الرشيدة وهي تتمتع بالمحبة والأخوة وجميع حكامها تعهدوا على رعاية شعب حر لا تنحني رأسه إلا لله العلي، مشيدا بالدور الحكيم الذي تقوم به القيادة الرشيدة الممثلة في صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد في حكم الشعب الكويتي العظيم وتعزيز الديموقراطية ومنحه شعبه المزيد من الحريات. وجدد الدويسان تعهده بأن يستمر كسابق عهده في العمل لمصلحة الشعب الكويتي وتحقيق طموحاته والعمل على توفير الفرص الوظيفية ومشاريع الشباب والنهوض بالخدمات الصحية والتعليمية وحل القضية الإسكانية للمواطنين وكافة مستلزمات البنية التحتية، مجددا العهد على محاربة الفساد والمفسدين والعابثين في أموال الشعب ومقدراته، مطالبا الحكومة القادمة بسرعة الإعداد لبرنامج عملها والخطة التنفيذية الخاصة به والخطة الزمنية لتنفيذ هذا البرنامج، مبديا استعداده للمساهمة وإعطاء المشورة والرأي وتقديم كافة الاقتراحات التي تساهم في إنجاح العمل الجماعي بين السلطات لما فيه الخير لجميع أهل الكويت. وفي ختام تصريحاته، قال الدويسان «نعزي الامة الاسلامية بمصاب شهيد المحراب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وأهديه تفوقي وأشكر ثقة الشعب الكويتي وأجدد عهدي بالوقوف مع قضايا البسطاء».