الدائرة الثالثة: العمير في الصدارة وخليل ثانياً والشايع ثالثاً

د. علي العمير د. خليل عبدالله فيصل الشايع روضان الروضان صفاء الهاشم جمال العمر محمد الجبري يعقوب الصانع د. عبدالكريم الكندري اسامة الطاحوس قضي الأمر.. الصندوق قال كلمته أرجوكم.. كل شيء واضح (قاسم باشا) هدوء قبل الفرز اعضاء احدى اللجان بعد انتهاء الفرز بعض اعضاء اللجان يؤدون الصلاة افطار رمضان في احدى المقرات الانتخابية الحمدلله المهمة انتهت بنجاح فطور بعد عناء يوم شاق (محمد خلوصي) أثناء عملية الفرز اعضاء احدى اللجان بعد انتهاء الفرز احد اعضاء اللجان بعد انتهاء الفرز مهمتنا انتهت ..والشمع الاحمر حاضر صفاء الهاشم.. واشارة النجاح احد ناخبي الثالثة يعانق علي العمير (قاسم باشا) علي العمير محمولا على الاكتاف روضان الروضان يتلقى التهاني احد ابناء الثالثة مهنئا روضان الروضان اهالي الدائرة الثالثة وفرحة بفوز الروضان ابناء الدائرة الثالثة يحتفلون مع روضان الروضان قبلة الفوز من احد ابناء الدائرة الثالثة لروضان الروضان خليل عبدالله متوسطا ابناء الدائرة الثالثة (محمد خلوصي) ابناء الدائرة الثالثة يحملون خليل عبدالله فرحا بفوزه احد الناخبين يهنئ خليل عبدالله بالفوز خليل عبدالله يطبع قبلة على جبين احد ابناء الدائرة ناخبو الثالثة يحتشدون في ديوان خليل عبدالله تهنئة بالفوز

شهدت الدائرة الثالثة تغييرا بنسبة 50% حيث حافظ كل من علي العمير وخليل عبدالله وصفاء الهاشم ويعقوب الصانع ومحمد ناصر الجبري على مقاعدهم، فيما شهدت الانتخابات عودة فيصل الشايع بعد مجلس 2006 وجمال العمر.

وشهدت الدائرة أيضا خروج كل من أحمد المليفي ونبيل الفضل وعبدالله المعيوف، فيما برز وجه جديد وهو أسامة الطاحوس.

وكان رئيس اللجنة الرئيسية في الدائرة المستشار أنور العنزي أعلن فوز المرشحين العشرة حيث جاء علي العمير في المركز الأول بـ (3560 صوتا) وفي المركز الثاني خليل عبدالله علي عبدالله (3099 صوتا)، وفي المركز الثالث فيصل فهد محمد علي الشايع (2623 صوتا)، وفي المركز الرابع روضان عبدالعزيز العبدالله الروضان (2148 صوتا)، وفي المركز الخامس صفاء عبدالرحمن عبد العزيز سعود الهاشم (2036 صوتا)، وفي المركز السادس جمال حسين فهد عمر العمر (1996 صوتا، وفي المركز السابع محمد ناصر عبدالله محسن الجبري (1678 صوتا)، وفي المركز الثامن يعقوب عبدالمحسن يعقوب عبدالرحمن الصانع (1460 صوتا)، وفي المركز التاسع عبدالكريم عبدالله مدربي حبيب عبدالكريم الكندري (1424 صوتا)، وجاء في المركز العاشر اسامة يوسف خالد محمد شديد الطاحوس (1403 اصوات)

السير الذاتية للنواب العشرة الفائزين عن الدائرة الثالثة

1- علي صالح محمد صالح العمير: من مواليد 1958 وحاصل على شهادتي الدكتوراه والماجستير في الكيمياء التحليلية وعمل مديرا للمختبرات بمعهد الكويت للأبحاث العلمية من 1996 حتى 2006 وهو عضو اللجنة العليا التابعة للهيئة العامة للبيئة لتنظيم وتداول المواد الخطرة وعضو الجمعية الكيميائية وفاز بعضوية مجلس الأمة عام 2006 و2008 و2009 وعضوية مجلسي الامة (فبراير وديسمبر 2012) المبطلين بحكم المحكمة الدستورية.

2- خليل عبدالله علي عبدالله: من مواليد 1965 وحاصل على الدكتوراه والماجستير في علوم الكمبيوتر والبكالوريوس في الهندسة الصناعية وعمل عضو هيئة التدريس في كلية العلوم بجامعة الكويت ومستشارا لنظم المعلومات ويحظى بعضوية جمعية المهندسين وفاز بعضوية مجلس الامة (ديسمبر 2012) المبطل بحكم المحكمة الدستورية.

3- فيصل فهد محمد علي الشايع: من مواليد 1952 وحاصل على البكالوريوس في ادارة الاعمال وفاز بعضوية مجلس الامة عام 1999 و2006 وشغل منصب مدير مكتب الاستثمار في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمدير العام لشركة وفرة العقارية وامين السر بنادي القادسية وهو عضو في جمعيتي حقوق الانسان وحماية المال العام.

4- روضان عبدالعزيز العبدالله الروضان: من مواليد 1965 وحاصل على شهادة الدبلوم التطبيقي وشغل منصب نائب رئيس المجلس البلدي عام 1999 الى 2001 ورئيس المجلس البلدي عام 2001 الى 2003، كما حظي بمنصب امين سر جمعية الروضة وحولي التعاونية وفاز بعضوية مجلس الامة في 2008 و2009 وعين وزيرا للصحة في يناير 2009 ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء في مايو 2009.

5- صفاء عبدالرحمن عبدالعزيز سعود الهاشم: من مواليد 1964 وحاصلة على الماجستير في ادارة الاعمال ودبلوم الدراسات العليا وليسانس الاداب في اللغة الانجليزية وعملت في وزارة التعليم العالي 1994 وشغلت منصب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة ادفانتج للاستشارات الادارية والاقتصادية وحصلت على عضوية مجلس الامة (ديسمبر 2012) المبطل بحكم المحكمة الدستورية.

6- جمال حسين فهد عمر العمر: من مواليد 1962 وحاصل على الماجستير في ادارة الاعمال وفاز بعضوية مجلس الامة في عام 2003 و2006 وشغل مناصب عديدة في مجالس ادارات شركات خاصة.

7- محمد ناصر عبدالله محسن الجبري: من مواليد 1974 وحاصل على البكالوريوس في نظم المعلومات ويعمل في الخطوط الجوية الكويتية وكان رئيس جمعية خيطان التعاونية ورئيس لجنة الأسعار في اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفاز بعضوية مجلس الامة (ديسمبر 2012) المبطل بحكم المحكمة الدستورية.

8- يعقوب عبدالمحسن يعقوب عبدالرحمن الصانع: من مواليد 1967 وحاصل على الدكتوراه والماجستير في القانون الدستوري ويعمل محاميا ومحكما معتمدا امام المحاكم الكويتية ودول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الدولي للمحامين ويحظى بعضوية اتحاد المحامين العرب ورئاسة لجنة حقوق الانسان في جمعية المحامين الكويتية وعضوية جمعية الصحافيين الكويتية وجمعية حماية المال العام وفاز بعضوية مجلس الامة (ديسمبر 2012) المبطل بحكم المحكمة الدستورية.

9- عبدالكريم عبدالله مدربي حبيب عبدالكريم الكندري: من مواليد 1981 وحاصل على الدكتوراه في قانون الاعمال والقانون التجاري ويعمل محاميا ومدرسا في كلية الحقوق ومحكما معتمدا في جمعية المحامين وهو عضو جمعية المحامين وعضو مركز قانون المؤسسات في جامعة ستراسبورغ الفرنسية.

10- اسامة يوسف خالد محمد شديد الطاحوس: من مواليد 1979 وحاصل على البكالوريوس في التربية والدراسات العليا في الاقتصاد والتخطيط ويعمل معلما في وزارة التربية فاز بعضوية جمعية الصحافيين الكويتية.

صفاء الهاشم: سأكون عند حسن ظنكم

قالت النائبة صفاء الهاشم انني اتقدم بالشكر لكل ناخبي الدائرة على منحي حبكم وثقتكم، واؤكد لكم أهلي وأحبائي أنني سأكون عند حسن ظنكم وساستمر كما عاهدتموني مدافعة عن قضاياكم وقضايا وطن النهار، اشكركم كل الشكر على التصدي الرائع لكل من حاول شراء الذمم باقصائهم خارج الساحة، فاثبت اهالي الدائرة وطنيتهم وشرفهم لايصال الصالح من ممثليهم واقصاء الطالح، اثبتم فعلا ان الكويت فوق كل مصلحة، اشكركم جزيلا وسنعمل معا لرفعة هذا الوطن.

العمير: أشكر كل من ساندني ومنحني ثقته

أعرب النائب علي العمير عن شكره وتقديره لكل أبناء الدائرة الثالثة ممن حظي بثقتهم وصوتوا لصالحه وكذلك لمن لم يصوت له، مؤكدا أنه سيحاول قدر جهده أن يلبي طموحات وآمال أبناء دائرته الذين منحوه ثقتهم.

وقال العمير انه رغم مشقة الصيام والحر فلم يمنع ذلك الناخبين من أداء دورهم والمشاركة في هذه الفعالية الديموقراطية، متمنيا أن يكون المجلس القادم على قدر طموحات الشعب الكويتي وأن يشهد تحقيق المزيد من الانجازات.

الروضان: ضرورة تعاون السلطتين التنفيذية والتشريعية

أكد النائب روضان الروضان انه سيكون عند حسن ظن أبناء الدائرة الثالثة ممن منحوه ثقتهم وصوتوا له ومن لم يصوت له، متمنيا ان يكون المجلس القادم مجلس انجازات بعيدا عن التأزيم وافتعال المشكلات التي تكون سببا في إيقاف مسيرة التنمية.

ولفت الروضان الى انه يجب ان يكون هناك تعاون حقيقي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لأننا جميعا نبتغي مصلحة الكويت.

عبدالله: نتمنى أن يكمل المجلس مسيرة الإنجازات

قال النائب خليل عبدالله انه يشعر بسعادة غامرة لنيله ثقة اخوانه من أبناء وأهالي الدائرة الثالثة للمرة الثانية على التوالي، مؤكدا انه سيكون عند حسن ظن الجميع للعمل بقدر جهده لتلبية مطالبهم وطموحاتهم وما وعدهم به من العمل داخل قاعة عبدالله السالم.

وتمنى عبدالله ان يستمر المجلس المقبل في دورته لاكمال مسيرة الانجازات، مثمنا اصرار وعزيمة الناخبين الذين خرجوا للادلاء باصواتهم رغم الصيام وحرارة الجو المرتفعة.