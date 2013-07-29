تسجيل طلبات الاعتكاف في المسجد النبوي من أي مكان في العالم

أعلن مدير إدارة خدمات الأبواب في الحرم النبوي الشريف راشد المغذوي أن أي مسلم في العالم يستطيع تسجيل طلبات للاعتكاف في المسجد النبوي من خلال طباعة استمارة، على الرابط الخاص بالمعتكفين الذي دشن مؤخرا، مطالبا المصلين وزوار المسجد النبوي بعدم حمل أمتعة أو مشروبات والالتزام بالتعليمات وعدم الجلوس على الأبواب أو في الممرات.وأكد المغذوي في حواره لـ «عكاظ» أن الأبواب العشرة التي استحدثت في الجهتين الغربية والشمالية من المسجد النبوي سهلت عملية الدخول والخروج والتخفيف من شدة الزحام، مبينا أن إدارة خدمات الأبواب تنسق مع الهلال الأحمر لإسعاف من يتعرض لوعكة صحية من زوار المسجد النبوي.• ما أبرز ما تتضمنه خطة إدارة خدمات الأبواب في الحرم النبوي الشريف خلال شهر رمضان بعد إضافة 10 أبواب للسابقة؟- استعدت إدارة خدمات الأبواب بتكثيف عدد من المشرفين والمراقبين للإشراف على جميع أبواب المسجد النبوي والسلالم الكهربية التي فتحت أمام الزوار لتسهيل حركة الدخول والخروج للقيام بالمهمة على الوجه المطلوب، وخضع أولئك الكوادر لدورات داخل الإدارة الهدف منها تنمية مهاراتهم في التعامل الأمثل مع ضيوف الرحمن وزوار المسجد النبوي، كما جرى تجهيز عدد من العربات المتحركة الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة وذلك بصرفها لهم مجانا طيلة بقائهم في المدينة المنورة وذلك من ثلاث مواقع في المسجد النبوي الموقع الأول باب الملك سعود رقم 8 والموقع الثاني باب الملك فهد رقم 21، وباب مكة رقم 37 الاحتياطي. ومن الخدمات التي تتولى الإشراف عليها إدارة خدمات الأبواب التنسيق مع هيئة الهلال الأحمر السعودي ومتابعة الاتصال بالعمليات لإسعاف من يتعرض إلى وعكة صحية من زوار المسجد النبوي الذين تصل البلاغات عنهم عن طريق المسؤولين بالحرم والجهات الأخرى، وتتابع نقل المريض من الحرم إلى المستشفى وتعمل إدارة الأبواب كهمزة الوصل بين المريض والهلال الأحمر وهناك تعاون كبير جدا بين هذين الجهازين لخدمة زوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أسندت هذه المهمة لإدارة الأبواب لانتشار مراقبيها بكثافة في جميع أنحاء المسجد النبوي.• هناك خطة لفتح أبواب جديدة للتخفيف من حدة الزحام؟- استحدثت عشرة أبواب جديدة في الجهتين الغربية والشمالية وجرى الاستفادة منها في الأشهر السابقة وتم تسميتها ليسهل على الداخلين تحديد مواقع دخولهم وهي تساهم في تسريع حركة الدخول والخروج وتخفف من شدة الزحام الداخلية في المسجد النبوي.• ما أبرز التوجيهات التي تقدمونها للمصلين والزوار؟- ننصحهم بعدم حمل أمتعة أو مشروبات وأن يتركوها في أماكن سكنهم وحبذا لو يكون تسوقهم بعد الصلوات وانصحهم بالالتزام بالتعليمات وعدم الجلوس على الأبواب أو في الممرات لوجود أماكن داخل أروقة المسجد النبوي تستوعب إعدادا كبيرة من الزائرين والتبكير للحضور لأداء الصلوات وعدم الاستعجال في الخروج من المسجد بعد انتهاء الفريضة حتى لا يضيق بعضهم على بعض، ويزيد الازدحام، وأحدث الزوار على الاستفادة من جميع الخدمات التي تقدمها الإدارة وكافة الإدارات بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي.• ماذا عن أبرز المشاكل التي تواجهكم كمسؤول عن الأبواب؟- هناك بعض الأمور البسيطة التي يجري التعامل معها فورا وإنهائها في وقتها من بعض أصحاب السفر والهدف هو المحافظة على بقاء المسجد النبوي نظيفاً وسرعة رفع المخلفات لضيق الوقت بين الأذانين.• وما الأخطاء التي وقعت العام الماضي لإدخال المصلين وتعتزمون تلافيها؟- من الأخطاء التي واجهتنا العام الماضي في شهر رمضان في الحرم النبوي الشريف هو عدم التزام بعض المعتكفين في الأماكن المخصصة لهم كما إن بعض الصائمين يفرشون سفر الإفطار إمام الأبواب مباشرة مما يسبب عرقلة في الدخول للحرم، والمؤسف حقا أننا وضعنا دواليب لوضع إغراض المعتكفين إلا إن الزوار والمعتكفين يضعون ملابسهم على فتحات الهواء مما يمنع خروج الهواء ويسبب إضرارا للمكيفات، لكن توجد لجنة لدينا تتابع الأخطاء يوميا في شهر رمضان وأول بأول لتلافيها مستقبلا.• كيف يجري التنسيق مع الجانب النسائي لوضع حد للتكدس وإنهاء أي مشكلة؟- هناك إدارة خاصة لتوجيه النساء، تعمل الموظفات فيها على فتح الأبواب ومتابعة تفتيش النساء من داخل هذه الأبواب ومتابعة العمل داخل القسم وإنهاء المشاكل إن وجدت لا سمح الله ولدينا حراسة من خارج أبواب النساء للتنسيق والمساعدة عند وجود ملاحظات تحتاج تدخلا سريعا أو إبلاغا عن ملاحظات.• كم بلغ عدد الزوار والمصلين والمعتكفين في العام الماضي؟بلغ عدد الزوار العام الماضي 1433هـ 16110 معتكفا.• هل هناك تعاون مع شرطة الحرم؟- نعم هناك تعاون كبير مابين هذين الجهازين للمحافظة على أمن الزوار والمصلين لأداء عباداتهم بكل راحة واطمئنان.• ما ضوابط الاعتكاف في الحرم؟ وهل هناك أماكن مخصصة للنساء وكيف يكون التعامل مع من معهن أطفال؟يبدأ دخول المعتكفين اعتبارا من يوم السبت الموافق الـ 20 من رمضان، ونحثهم على تنفيذ التعليمات والمحافظة على نظافة المسجد النبوي والجلوس في الجهة الشمالية والسماح لهم بإدخال شرشف ومخدة فقط وأيضا يتم توزيع مطويات على المعتكفين بعنوان دليل المعتكف في المسجد النبوي، وتتضمن بعض النصائح والإرشادات وأهم أرقام الهواتف بالمسجد النبوي، وكما أن الوكالة تحرص على استمرار توعية المعتكفين للاهتمام بتنفيذ التعليمات، وما يساعد على بقاء المسجد النبوي نظيفا لتأدية العبادة براحة واطمئنان كما إن هناك أماكن مخصصة للنساء يشرف عليهن إدارة التوجيه النسائي.• ما آلية تسجيل المعتكفين؟- إدارة خدمات الأبواب تعمل على كل ما من شأنه التسهيل على المصلين عمومًا والمعتكفين خصوصًا والعمل على راحتهم وتقديم أفضل الخدمات لهم، إذ جرى تدشين رابط خاص بالمعتكفين يستطيع أي مسلم من خلاله ومن شتى أنحاء العالم سواء كان من داخل المملكة أو من خارجها ممن يرغبون في الاعتكاف بالمسجد النبوي التسجيل من خلاله وطباعة الاستمارة الخاصة به أو حفظ رقم الطلب الخاص به، وتقديمه للموظف المسؤول عند قدومه للاعتكاف، والتسجيل من خلال الموقع مسبقا سيوفر الجهد والوقت ويعمل على تنظيم دخول المعتكفين فـي وقت قياسي ليتفرغوا لأداء هذه السنة خصوصًا فـي العشر الأواخر والتي كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد بالعمل فيها أكثر من غيرها ويسن فيها الاعتكاف وتحري ليلة القدر. والاعتكاف هو لزوم المسجد للتفرغ لطاعة الله عز وجل، وهو من السنن الثابتة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام يعتكف العشر الأواخر حتى انتقاله للرفيق الأعلى وهذه خدمة سبق أن عملنا بها وكانت نتائجها مثمرة.

شبكةعيونالإخبارية

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