الأمانة تزيل حديقة الزهور

مهل العوفي (المدينة المنورة)

أزالت أمانة المدينة المنورة حديقة الزهور في أرض الكردي ورفعت مخلفاتها من الموقع، بعد أن تزايدت شكاوى الأهالي من أخطارها، وتحولها إلى ملاذ للمشبوهين ومخالفي أنظمة العمل والإقامة. وكانت «عكاظ» نشرت في عددها الصادر في الـ15 من يوليو الجاري تقريرا نقلت فيها مخاوف الأهالي من أخطار الحديقة، مشيرين إلى أن أبوابها مشرعة باستمرار وبإمكان أي أحد الدخول إليها متى شاء. وذكروا لـ «عكاظ» أن الإهمال حول الحديقة إلى أرض قاحلة وأصبحت أجزاء منها إلى مواقع مغلقة تتكدس فيها النفايات التي تشكل مرتعا خصبا للقوارض والحشرات الناقلة للأمراض في ظل غياب الاهتمام بالحديقة التي كان من الممكن أن تمثل متنفسا لأهالي حي أرض الكردي، وقدم الأهالي شكرهم لأمانة منطقة المدينة المنورة على استجابتها لطلباتهم وإزالة الحديقة سريعا.