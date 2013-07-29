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المستودع الخيري يوزع 3479 وجبة إفطار في ينبع

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المستودع الخيري يوزع 3479 وجبة إفطار في ينبع المستودع الخيري يوزع 3479 وجبة إفطار في ينبع
وزع المستودع الخيري في ينبع النخل خلال شهر رمضان المبارك 3479 وجبة إفطار صائم في ثلاثة مساجد، إضافة إلى توزيع 2000 وجبة على المسافرين في الطريق، وتم توزيع 996 سلة غذائية على جميع الأسر المسجلة بالمستودع، تحتوي على المواد الغذائية الأساسية.كما ذبح المستودع الخيري 18 رأسا من الغنم ووزعها على الأيتام والأرامل المسجلين بالمستودع، حيث يقوم المستودع بشراء الأغنام وذبحها وتوزيعها نيابة عن المتبرع.ومن مشروعات الخير التي يقوم بها المستودع الخيري مشروع وجبة مسافر، إذ وزع أكثر من 2000 وجبة إفطار صائم على المسافرين.

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