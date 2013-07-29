خيرية الحناكية تفتح باب التواصل مع رجال الأعمال

عبدالمجيد خلف (الحناكية)

ناقشت الجمعية الخيرية في محافظة الحناكية ممثلة في رئيسها المهندس حسن بن موسى العنزي البارحة الأولى، مع رجال الأعمال في المحافظة نهج وآلية عمل الإدارة الجديدة من أجل إعادة الثقة وفتح باب التواصل مع فئة التجار ورجال الأعمال في المحافظة للتعاون مع الجمعية على الأعمال الخيرية.وقال العنزي:«كان للأخوة الذين تشرفنا بحضورهم مشاركة رائعة وقيمة، وبحثنا معهم عددا من الأمور واطلاعهم على كيفية الصرف بالآلية الجديدة التي اعتمدتها مجلس الإدارة وهي بطاقات الصرف عن طريق نظام رابط الذي يتيح للجمعية الصرف بتقنين ومتابعة عالية كما يتيح للمستفيد سد حاجته والحصول على المعونة بكل راحة»، مشيرا إلى أنه كان لملاحظاتهم وانتقاداتهم وقع جميل وفائدة كبيرة جدا، مبينا أنه سيتبع هذا اللقاء لقاءات أخرى مع شرائح المجتمع كافة، حتى يشارك الجميع في إعانة المحتاجين.