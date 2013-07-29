الموظفات يرفعن مبيعات المعجنات المثلجة و «البلاستيك»

سماح ياسين (المدينة المنورة)

رفعت ربات البيوت والموظفات، مبيعات المعجنات المثلجة وأطباق البلاستيك خلال شهر رمضان المبارك في المدينة المنورة إلى الضعف مقارنة بما كانت عليه في أيام الفطر، إذ يحرصن على تجهيزسفر الافطار بكل ما لذ وطاب على الرغم من المعاناة التي يجدنها في أعمالهن خارج المنزل.وأوضحت أماني الموظفة في قطاع الصحة أن الوقت لا يسمح لها خلال شهر رمضان بعمل المعجنات والتي تعتبر المطلب الأساسي على سفر الافطار في شهر رمضان، لذا تضطر لتشتريها بانواعها مختلفة وتضعها في الثلاجة من اجل طبخها بشكل يومي على الافطار.وتشاركها الرأي حمده الاحمدي إذ تقول: لا يوجد لدي خادمة ولي خمسة من الأطفال إضافة إلى المهام المنزلية، لذلك ألجأ إلى شراء المعجنات المثلجة من أجل كسب الوقت وحتى لا أشعر بالتقصير أمام زوجي وأسرتي في إعداد مائدة الافطار بشكل كامل.بدورها تؤكد منال الحربي أنها إضافة إلى شراء المعجنات تشتري عددا كبيرا من الأواني الورقية والبلاستيكية خلال شهر رمضان خاصة بعد أن سافرت عاملتها المنزلية إلى بلدها ولم تتمكن من ايجاد خادمة اخرى.بينما، أكد حامد أحد الباعة في محال الاواني أن هناك اقبالا كثيفا على شراء الأواني الورقية والبلاستكية، لافتا إلى أن البضاعة الموجودة في المحل والمخازن اوشكت على الانتهاء بسبب الاقبال الكبير من قبل السيدات على الشراء.وشاركه الرأي عدد من باعة الأدوات البلاستكية في المدينة، الذين أكدوا أن الاقبال على شراء الاواني البلاستكية ازداد منذ اكثر من عامين حيث ارتفعت نسبة المبيعات عن السابق بشكل كبير جدا، وتزيد لتصل 100 في المئة خلال شهر رمضان.