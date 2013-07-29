ظواهر ومعالجات

منذ بداية رمضان.. والأجهزة الحكومية تقدم خدماتها بكل تفان لخدمة المعتمرين والزوار.. ومع دخول العشر الأواخر من الشهر الكريم تزيد كثافة قاصدي بيت الله الحرام وخاصة في المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد الحرام.. فتتضاعف عليكم المسؤولية في تكثيف أعمال النظافة والمتابعة المستمرة والرقابة الصارمة على المحلات.. وخاصة ما يتعلق بأنشطة الصحة العامة للحفاظ على سلامة المعتمرين وراحتهم.. إلا أن المتابع يرى أن هناك عددا من الظواهر السلبية التي تزداد مع دخول العشر الأواخر حيث تستغل الكثافة البشرية وقت ذهاب المعتمرين للمسجد الحرام وعودتهم فتباع الأطمعة المكشوفة والملابس الجاهزة على جنبات الشوارع.. فتتحول إلى محلات للبيع والشراء فتغلق الطرق ويتعرقل سير المعتمرين..فهل نرى خطة حازمة تمنع هذه الظواهر؟.سلمان السلمي