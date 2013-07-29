إغلاق وغرامات لمنشآت نسائية مخالفة

أشواق الطويرقي (مكة المكرمة)

قامت لجنة مراقبة الأسواق والأنشطة النسائية بالتعاون مع أمانة العاصمة المقدسة، بمواصلة عمليات مراقبة وضبط المنشآت التجارية النسائية التي تمت مطلع الشهر الماضي إلى منتصف شهر رمضان المبارك الجاري.وأوضحت رئيسة اللجنة الدكتورة هيفاء حجازي أنه تم تدوين 70 محضرا ومصادرة وإتلاف المنتجات الفاسدة ومنتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر لعدد من المنشآت تصدرت بلدية العتيبية العدد الإجمالي في المواد المصادرة. وبينت حجازي أنه تبين من خلال جولات الرقابة الميدانية والقيام بعملية المصادرة المكثفة التي تتعلق بالصحة العامة، أنه يوجد تحسن بنسبة مرتفعة في صالونات التجميل بتطبيق الاشتراطات الصحية من بداية شهر يناير 2012 إلى شهر يوليو 2013 بنسبة 90 في المائة وتوقعت مع استمرار عملية المراقبة ارتفاع نسبة التحسن إلى أعلى المعدلات في نهاية 2013.