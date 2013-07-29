إطلاق مشروع «سند المعتكف»

أحمد العفيفي (مكة المكرمة)

تواصل جمعية هدية الحاج والمعتمر جهوداتها في خدمة معتمرين وزوار بيت الله الحرام، حيث تقدم العديد من الخدمات في الأيام العشرة الأخيرة من رمضان منها مشروع سند المعتكف والذي يخدم المعتكفين في العشر الأواخر، بعيدا عن العشوائية بين المعتكفين في الأماكن التي خصصتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي. وكشف مدير عام جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية منصور بن عامر العامر، أنه سبق للجمعية خلال العام الماضي وفي إطار البرامج الإبداعية والابتكارية أن أطلقت بشكل تجريبي «سند العاكف»، مبينا أنه عبارة عن مسند ظهر ملحق به سلة شبكية سفلية لحفظ الملابس المستعملة، لافتا إلى تم تفريغ حشوة الظهر لتكوين جيب خلفي توضع فيه بطانية بحجم خفيف ذات أكمام وجيب تمكن المعتكف من رفع يديه عند الدعاء أو قراءة القرآن، وجيوب لحفظ الجوال كما تحتوي على وسادة نوم مبتكرة تتحول عند الحاجة إلى مسند رقبة، كما يوضع فيها غطاء للعين ومروحة وخاتم تسبيح وكيس للحذاء و80 منديلا منعشا. وقال العامر إنه وخلال هذا العام طورت الجمعية سند العاكف وعالجت العديد من الملاحظات، ومن ذلك حجم مسند الظهر الذي كان يشغل حيزا كبيرا، حيث عملت على تقليله، وأضافت مزايا تجعله أكثر فائدة وملاءمة للمعتكفين في المسجد الحرام والمسجد النبوي.