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نقل مشهد المعتمرين من خلال الأجهزة الذكية

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نقل مشهد المعتمرين من خلال الأجهزة الذكية نقل مشهد المعتمرين من خلال الأجهزة الذكية

 أحمد الحسني (مكة المكرمة)

كشف العقيد عبدالله العرابي الحارثي مدير إدارة الإعلام والناطق الرسمي للدفاع المدني أن استخدام تطبيقات الهواتف الذكية آيفون وأندرو يد» في إيصال الرسائل التوعوية والإرشادية لضيوف الرحمن يأتي في إطار منظومة متكاملة لتعزيز الاستفادة من أنظمة وبرامج الإلكترونية في تطوير خدمات الدفاع المدني في مجالات الإسعاف والإنقاذ والإطفاء وأعمال السلامة والحماية المدنية وبرامج التدريب والتوعية الوقائية ضد كافة المخاطر المحتملة، بالإضافة إلى تعزيز التواصل والشراكة المجتمعية في دعم جهود الدفاع المدني لأداء مهامه في الحفاظ على مكتسبات الوطن وسلامة أبنائه والمقيمين به، مؤكدا أن استخدام تطبيقات الهواتف الذكية لا يقتصر على الجانب التوعوي وبث التحذيرات والتنبيهات بل يشمل أيضا العمليات الميدانية ورصد المخاطر ونقل صورة حية مباشرة من مواقع الحوادث إلى غرف عمليات الدفاع المدني ومراكز القيادة بما يحقق سرعة اتخاذ القرار المناسب للحد من المخاطر، كما يشمل أيضا التعريف بمهام الدفاع المدني ولوائحه التنظيمية وأنشطته التوعوية والتدريبية.وأضاف العقيد الحارثي أن استخدام تطبيقات الهواتف الذكية ضمن خطة مواجهة الطوارئ خلال شهر رمضان المبارك يتضمن إرسال تنبيهات وإرشادات فورية لمستخدمي الهواتف الذكية من المعتمرين والقائمين على خدمتهم في حالات الطوارئ، وكذلك في تنظيم تفويج المعتمرين للمسجد الحرام لتجنب مخاطر الزحام.

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