بلدية الشرائع تضبط 16 لوحة دعائية مخالفة

أحمد الحسني (مكة المكرمة)

كثفت بلدية الشرائع الفرعية بالعاصمة المقدسة نشاطها في مجال مراقبة الأسواق التجارية والغذائية والمباسط الموسمية خلال شهر رمضان المبارك ولضمان سلامة المعروضات ومتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية المطلوب توفــرها في محلات تقديم الوجبات الغذائية والمطاعم والبقالات، إذ تم الكشف على 150 محلا وضبط 13 مخالفة برواز و16 مخالفة لوحات دعائية وإعلانية، وإغلاق محلين غذائيين مخالفين للاشتراطات الصحية، في حين تم إصدار (14) تصريحا لمباسط موسمية. وقال المهندس فهد مرزوق البشري رئيس بلدية الشرائع الفرعية إن البلدية قامت بتشكيل العديد من اللجان والفرق الميدانية لمتابعة الأسواق التجارية والغذائية والتأكد من سلامتها ومتابعة تنفيذ الاشراطات الصحية ومنع انتشار الظواهر السلبية كالباعة الجائلين.ومن جانبه، قال شادي محمد أمبون مدير إدارة الخدمات بالبلدية إن الفرق الرقابية نفذت العديد من الحملات على المراكز التجارية والأسواق والمحلات الغذائية، وقد تم خلال تلك الحملات ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية التالفة والمنتهية الصلاحية والقبض على (9) باعة جائلين.