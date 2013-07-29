عزاب «غرب المزارع» تحت خط «الصرف»

محمد إبراهيم الزهراني (الجبيل)
يعتبر حي الضباب والمخصص للعزاب أحد اشهر الأحياء بالجبيل التي ارتبط اسمها بالمعاناة اليومية مع الصرف الصحي والنفايات وشوارع مليئة بالحفر والقاذورات.ومعاناة العزاب في حي غرب المزارع احد الأحياء التي تم تخصيصها للعزاب بأمر من محافظة الجبيل بعد عدة اجتماعات قبل نحو 5 سنوات، يشكو من نقص الخدمات التي لم ترتق للمستوى المطلوب مما جعل ساكنيه العزاب يطالبون باستكمال خدمات الصرف الصحي.وقال عبدالله الزهراني لأننا عزاب تجاهلت الجهات المعنية اصواتنا وهذه ليست المرة الأولى التي يسلط الضوء على حي غرب المزارع المخصص للعزاب، ولكن لم تجد اصواتنا آذانا صاغية، فسوء الخدمات في الحي أصبح عنوانا يطل عليك من مداخل الحي المتعددة، مشيرا إلى أن الصرف الصحي يغلق الشوارع في بعض الأحيان بالمياه الآسنة مما يجعل الدخول إلى المنازل شبه مستحيل، مؤكدا أن أسعار الإيجار المتدنية في الحي هي من أجبرهم على العيش فيه مقارنة بالإيجار في وسط الأماكن المسموح للعزاب بالسكن فيها بوسط المدينة.وعزا عبدالله سوء البنية التحتية في الحي إلى التجاهل الكبير الذي يجده العزاب في كل مكان، فتجد جميع الأماكن المخصصة للعزاب مهملة وبعيدة عن اهتمام القطاعات الخدمية.وذكر عبدالرحمن الخالدي موظف شركة أن الحي شبه ميت لافتقاده المشاريع الحيوية والهامة، وبالتالي فإن الجميع ينفر من هذا الحي بسبب هذا الأمر. وأضاف الخالدي أن الحي مهمش وخارج حسابات المشاريع، فمشكلة الصرف الصحي لازلنا نعاني منها منذ أكثر من 5 سنوات وحتى الآن، ولم نر جديدا في الأمر، إلا أن طفح المجاري في ازدياد بازدياد عدد العمالة التي تسكن في المنزل، فنضطر كل أربعة أيام للشفط وهو الأمر الذي يكلفنا مبالغ مالية كبيرة. وطالب عبدالعزيز الخالدي المسؤولين الالتفات إلى الحي واستكمال خدماته من مياه وهاتف وسفلته ومشروع الصرف الذي يعد الأهم بينها وذلك لارتباطة بصحة الانسان والبيئة، وقال: «نرجو من المسؤولين التحرك وبشكل عاجل من أجل صحة وسلامة جميع الساكنين في الحي».وأشار الخالدي إلى أن الحي لم يهيأ للسكن بطريقة مناسبة قبل بدء السكن فيه، فكل ما في الحي من خدمات اجتهادات من الساكنين ولا تزال مشكلة الصرف الصحي تشكل الهاجس الأكبر بين مطالب سكان الحي العزاب الحي، إضافة إلى عدم وجود حاويات للنظافة بكثرة في الحي، الأمر الذي تسبب في زيادة عدد الكلاب الضالة في الحي إضافة إلى وجود عدد كبير من العمالة الأجنبية في الحي فتجد الحي أحيانا تكسوه النفايات وبشكل كبير مقزز جدا. مصدر بفرع وزارة المياه بالجبيل أوضح لـ«عكاظ» أن مشروع الصرف الصحي لحي غرب المزارع في الجبيل يبدأ التنفيذ فيه قريبا، مشيرا إلى أن المشروع يشمل انشاء محطة ضخ ضخمة تكفي الحي بالكامل.