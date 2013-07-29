470 طالبا يقضون 94 ألف ساعة في نادي الخبر الموسمي

خالد البلاهدي (الخبر)

أنهى 470 طالبا في نادي الخبر الموسمي أكثر من 94 ألف ساعة داخل النادي، بواقع 200 ساعة لكل طالب، تنوعت بين التدريب والتعلم بالترفيه، وأقام النادي حفلا ختاميا لفعالياته، حضره مدير قسم النشاط الطلابي في التربية والتعليم بالمنطقة رئيس اللجنة الإشرافية على الأندية الصيفية خالد العسكر، الذي أكد بأن الإدارة أطلقت هذا العام 77 نادياً صيفيا بهدف استثمار أوقات الشباب والمحافظة عليهم خلال الصيف، كما اختارت لهم عددا من المشرفين والمعلمين ممن يتحلون بالصفات القيادية والمهارية العالية، مبيناً بأن الأندية قدمت تشكيلة من البرامج التي تجمع المتعة والتسلية إلى جانب الفائدة والمعلومة والمهارة، مشيراً إلى أن جميع الأندية تستقبل وتسجل الطلاب بالمجان وبدون مقابل.من جهته قال مدير نادي الخبر الموسمي إبراهيم عبد الرحمن الشهري، بأن النادي حرص على تلبية جميع ميول الطلاب، مبينا بأن منهج النادي يقوم على أن الطالب هو من يقوم بالعمل والانتاج، ومن خلال هذا المنهج تم اكتشاف مهارات طلابية على مستوى كبير ابهرت كل من زار النادي ولفت الشهري إلى أن الكثير من الطلاب المشاركين هم أعضاء في النادي منذ المرحلة الابتدائية، ولازالوا يشاركون كل عام وهم الآن طلاب جامعيين ومازالوا يستفيدون من وقتهم داخل هذا النادي وأكد بأن ثقة أولياء الأمور تدفعنا دائما إلى البذل والعطاء وتقديم كل ما يفيد الطلاب بالطرق الحديثة وباستراتيجيات مدروسة من قبل تربويين لهم خبرة في مجال التدريب والتعليم بالترفيه وتربية النشء. وطالب الشهري بعد أن سرد العديد من منجزات النادي، بإنشاء نادي للحي بمدرسة الخبر الثانوية التي تعتبر من المدارس النموذجية، مشيرا إلى أن المبنى مهيأ لممارسة الطلاب للأنشطة المختلفة، لافتا في الوقت ذاته إلى أن العائق الوحيد هو وجود المدرسة الليلية والتي لا تستفيد من امكانيات المبنى سوى في ست قاعات فقط.