الأمير سعود بن نايف يحث على حسن استقبال المراجعين

عكاظ (الدمام)

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية على وضع الخدمات الصحية والمشاريع التي يجري إنشاؤها حالياً والمشاريع المستقبلية المزمع إنشاؤها للشؤون الصحية بالمنطقة جاء ذلك خلال استقبال سموه مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية الدكتور صالح بن محمد والدكتور عبدالمحسن بن ناصر الملحم الصالحي مدير الشؤون الصحية بمحافظة الأحساء ومطلق بن دغيم الخمعلي مدير الشؤون الصحية بمحافظة حفر الباطن وبعض مسؤولي الشؤون الصحية بالمنطقة الذين قدموا لسموه تقريراً عن وضع الخدمات الصحية والمشاريع الحالية والمستقبلية للشؤون الصحية والتي تأتي إنفاذاً لتوجيهات قيادة هذه البلاد لخدمة المواطن والمقيم.وقال سموه: إن حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو سيدي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – حريصة على تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين من خلال تسخير كل الإمكانات وتوفير المخصصات المالية التي من شأنها الارتقاء بالخدمات الصحية في مختلف مناطق المملكة عموما والمنطقة الشرقية خصوصاً.كما حث سموه مسؤولي الشؤون الصحية على حسن استقبال المستفيدين من الخدمات الصحية في المستشفيات والمراكز الصحية والجودة في العمل الإداري والطبي وتكثيف الجهود وبذل المزيد من الجهد لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين في المنطقة، وكذلك على سرعة إنجاز المشاريع الصحية وجودتها ومتابعة ذلك.وأعرب الصالحي عن شكره وتقديره لسموه على الاستقبال والتوجيهات السديدة التي من شأنها الارتقاء بالخدمات الصحية بالمنطقة، منوهاً بالدعم الكبير والمتابعة الذين تحظى به جميع قطاعات الصحة في المنطقة من لدن سموه الكريم والحث المستمر على الوصول بالخدمات الطبية إلى أعلى مستوياتها لخدمة المواطن.