مطالبات بإلغاء تحويلة نفق الخبر الجديد

طالب عدد من اهالي محافظة الخبر بإلغاء التحويلة الجديدة التي تم إنشاؤها قبل أيام في طريق الظهران المتقاطع مع طريق الملك عبدالعزيز في الخبر وذلك ضمن أعمال مشروع النفق الذي يتم حاليا تنفيذه وذلك بسبب الزحام المروري الكبير الذي تسببته فيه التحويلة الجديدة.وقال عدد من المواطنين لـ «عكاظ» بأن التحويلة الجديدة زادت من شدة الزحام الذي يشهده الطريق الذي توجد فيه حاليا أعمال لتنفيذ النفق الجديد مطالبين بضرورة تأجيل التحويلة إلى ما بعد العيد وذلك بسبب الزحام الليلي في شهر رمضان الذي تشهده محافظة الخبر، كما طالبوا إدارة المرور في حال عدم إلغاء التحويلة من قبل مقاول امانة المنطقة الشرقية بأن يوفر المرور إنسيابة أكثر للحركة المرورية للتحويلة بحيث يمنع دخول السيارات من داخل الشوارع الداخلية لمسار التحويلة حتى يصل مسارها إلى طريق الملك عبدالعزيز وذلك حتى لا تتعطل الحركة فيها.كما أكدوا على أهمية توفر رجال المرور في هذا الموقع من بعد الساعة الثامنة مساء وحتى الساعة الواحدة ليلا وهو الوقت الذي يشهد زحاما مروريا كبيرا في هذا الموقع.إلى ذلك أكدت مصادر «عكاظ» في أمانة المنطقة الشرقية بأن التحويلة الجديدة هي من ضمن اعمال مشروع النفق الجديد، ولا يمكن تأجيلها حاليا لأن أي عملية تأجيل لأعمال المشروع سوف تتسبب في إطالة مدة تنفيذه وتأخر الأعمال الاخرى المرتبطة به، حيث يشهد الموقع أعمالا مستمرة للمشروع منذ فترة والذي يمثل حلا جذريا لحالة الاختناق المروري في تقاطع طريق الملك عبدالعزيز مع طريق الظهران في محافظة الخبر.