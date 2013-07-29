ميدالية الاستحقاق لـ 21 متبرعاً بالدم في حفر الباطن

فارس الرشيدي (حفر الباطن)‎‎

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة حفر الباطن عن حصول 21 مواطنا على ميدالية وشهادة الاستحقاق الصادرة من الديوان الملكي، لتبرعهم بالدم لوجه الله تعالى 10 مرات عبر بنوك الدم التابعة لصحة حفر الباطن أو عبر حملات التبرع التي يتم تنفيذها على مدار العام في المحافظة.وأكد مدير الشؤون الصحية بحفر الباطن مطلق الخمعلي على حرص الدولة على تكريم من يتبرعون بدمائهم ابتغاء لوجه الله تعالى وسعيا لإنقاذ حياة من يكونون في أمس الحاجة إليها من المرضى والمصابين في الحوادث المختلفة، موضحا أن ميدالية الاستحقاق التي تمنح لهؤلاء المتبرعين تمثل شهادة عرفان وتقدير لهذا العطاء الإنساني المتكرر.وطلب الناطق الإعلامي بصحة حفر الباطن عبدالعزيز العنزي من جميع من ورد اسمه في البيان الصادر عن صحة المحافظة مراجعة إدارة العلاقات والإعلام بمديرية الشؤون الصحية بحفر الباطن لاستلام الميدالية والشهادة الخاصة بهذه المناسبة، سائلا المولى الأجر والمثوبة للمتبرعين شاكرا ومقدرا موقفهم النبيل، وهم: محمد رجاء حامد الشمري، سالم نافع مفلح الشمري، تركي محمد مساعد الزهراني، الجندي خالد الأسود زبار الظفيري، الرقيب نايف مقبل فلاح الحربي، وكيل رقيب محمد يحيى سليمان المالكي، خلف راشد خلف المطيري، خليف سمين قبيل العنزي، خلف مطارد عبدالله العنزي، رقيب أول محمد مرعي سعيد العسيري، فيصل محمد مخلف الشمري، يوسف صبار مهلي العنزي، وكيل رقيب شايع ناصر عبدالله المرازقة، رئيس رقباء عبدالله علي حسن الزهراني، لطيف مهنا منادي العنزي، عارف ماطر مفلح الظفيري، علي محمد خلف العنزي، رقيب أول سعيد عبدالله على الزهراني، النقيب حسين محمد القحطاني، العريف علي سالم الشهراني، النقيب عبدالله عبدالرحمن النمر.