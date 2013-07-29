تدريب 11 امرأة من التعليم المتوسط على فنون الطهي

مريم الصغير (الرياض)

نظمت جمعية بنيان الخيرية عشاء خيريا بمناسبة إطلاق «برنامج طهاة بنيان» والتي تعد التجربة الأولى في إعداد بوفيه متكامل من الحلويات والمأكولات الشعبية بإشراف عدد من المدربات المختصات، حيث استمرت فترة التدريب لشهرين في أكاديمية الطهاة مع تطبيق عملي في المطبخ المجهز للبرنامج في مقر الجمعية.ويهدف هذا البرنامج لتوفير فرص عمل مناسبة للنساء السعوديات ذوات التأهيل العلمي الابتدائي والمتوسط وتدريبهن على أسس وفن الطهي مع توفير خدمات تقديم الطعام بشكل محترف، وبلغ عدد المتدربات اللاتي تم تخريجهن من البرنامج 11 متدربة، وحضر العشاء عدد من عضوات مجلس إدارة الجمعية وسيدات المجتمع المهتمات بالعمل الخيري.