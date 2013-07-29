أمير الرياض يرعى الليلة افتتاح مركز الأطفال المعوقين بتكلفة 13 مليون ريال

سعاد الشمراني (الرياض)

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، الليلة حفل افتتاح مركز جمعية الأطفال المعوقين في حي الشفا. ويخدم المركز نحو 100 طفل سنويا في مجالات التعليم والتهيئة إلى جانب الخدمات الاستشارية لأسرهم. وأوضح عوض عبدالله الغامدي أمين عام الجمعية أن المركز يقام على مساحة خمسة آلاف متر مربع، وبلغت تكاليف إنشائه وتجهيزه أكثر من 10 ملايين ريال، فيما تصل تكلفة تشغيله إلى نحو ثلاثة ملايين ريال سنويا، مشيرا إلى أن خطوات التجهيز تسير بخطى طيبة، معربا عن تطلعه لتواصل دعم أهل الخير في الفترة المقبلة بما يمكن من إطلاق برامج الخدمة وفقا لمعايير الجودة التي تطبقها مراكز الجمعية.وقال إن مبنى المركز الذي تم تصميمه يضم عدة أقسام ووحدات تشمل: القسم الطبي، القسم التعليمي، مسبحا طبيا، خدمات المراجعة اليومية، قاعة متعددة الأغراض، إلى جانب القسم الإداري والخدمات المساندة، موضحا أن الإحصاءات المعلنة من الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض تشير إلى أن زيادة السكان في مدينة الرياض ستتضاعف بعد سنوات معدودة، وهو الأمر الذي ينعكس على رقعة المدينة وتوسعها الأفقي بصورة ستجعل الانتقال للإفادة من الخدمات المركزية في العاصمة صعبا إلى حد كبير؛ مما يحتم نقل مواقع الخدمات -خاصة التأهيلية- إلى أقرب نقطة لأكبر عدد من المواطنين، وهو ما أكد توجه الجمعية لإقامة مراكز خدمية في ضواحي العاصمة، بحيث يكون هناك مركز رئيس للتشخيص والتدريب والتطوير بجانب مراكز الخدمات، وهذا ما يحققه مركز جنوب الرياض.وأضاف أن هناك علاقة مباشرة بين مركز الملك فهد لرعاية الأطفال المعوقين بالرياض والمركز الجديد، بما يسهم في استمرارية تغطية برامج الرعاية المطلوبة والخدمات المساندة، خاصة ورش الجبائر ووحدة علاج الأسنان، مشيرا إلى أن مركز جنوب الرياض يقدم منظومة من برامج الرعاية والعلاج والتعليم والتأهيل والتدريب والتوعية، إلى جانب الخدمات الاجتماعية والاستشارية للأطفال المعوقين وذويهم، حيث تبدأ الخدمات العلاجية بقسم الاستقبال، ومن ثم يحال الطفل إلى العيادات الاستشارية لإجراء الفحص العام والتشخيص من قبل فريق التقييم، وبعد تقييم الحالة يتم وضع البرنامج التأهيلي لكل حالة على حدة، كما تتكامل جهود عدد من الوحدات في تنفيذ برامج العلاج والتأهيل، وهي: العلاج الطبيعي، والعلاج الوظيفي، وعيادات علاج عيوب النطق وعلل الكلام، ووحدة الخدمة الاجتماعية، والمسبح الطبي.