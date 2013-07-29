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الطب الشرعي : ترحيل 1063 جثماناً في 7 أشهر والتوابيت مطابقة للمواصفات العالمية

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الطب الشرعي : ترحيل 1063 جثماناً في 7 أشهر والتوابيت مطابقة للمواصفات العالمية الطب الشرعي : ترحيل 1063 جثماناً في 7 أشهر والتوابيت مطابقة للمواصفات العالمية

 نواف عافت (الرياض)

أبلغ رئيس شؤون الوفيات في إدارة الطب الشرعي بالرياض ابراهيم الدماعين أنه خلال السبعة الأشهر الاولى للعام الحالي بلغ مجموع الحالات التي تم إنهاء اجراءات ترحيلها 1063 حالة وفاة، مؤكدا ان المتوفين من المتعاقدين مع وزارة الصحة يرحلون على نفقتها، موضحا ان التحنيط والتجهيز يتم بمعرفة فريق التحنيط الطبي والفني المؤهل. وبين أن هناك شروطا نظامية تطبق عند الترحيل كشهادة التخطيط وتصريح الدفن بالإضافة إلى شهادة الوفاة والحجز الجوي مع دفع رسوم التخطيط المقررة نظاما شريطة موافقة سفارة البلد المرحل إليها الجثمان. وقال إن الترحيل يرتبط بقوانين منظمة النقل الجوي الدولية الأياتا لجهة ما يتعلق بإجراءات ترحيل الجثامين عبر المطارات/ مشيرا إلى أن القسم يعمل وفق الشروط الدولية لمنظمة الأياتا، وعن مطابقة التوابيت للمواصفات العالمية قال انها مطابقة للمواصفات العالمية الصادرة من منظمة النقل الجوي الدولية الأياتا ومواصفات الخطوط المتصلة بقبول جميع حالات ترحيل الطب الشرعي، وعلى مدى 5 سنوات لم يحدث أن تم رفض أو تأخير جثامين الترحيل لأسباب تتعلق بمواصفات التوابيت وهذا إنجاز يحسب لصالح صحة الرياض.

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