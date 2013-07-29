50 طفلاً و40 أخصائية يتدفقون نشاطا في جنوب الرياض

سعاد الشمراني (الرياض)

بدأ مركز رعاية الأطفال المعوقين بجنوب الرياض تشغيله التجريبي قبل فترة ويستقبل كل يوم أكثر من 50 طفلا و40 من الأخصائيات والمعلمات في منظومة رعاية تجسد ما وصلت إليه المملكة من مستوى في التصدي لقضية الإعاقة. ومنذ بدء التشغيل التجريبي للمركز، تحولت أروقته ووحداته وفصوله إلى ما يشبه خلية عمل متكاملة، حيث حظي المركز بحماس وإقبال وتفاعل أهالي أحياء جنوب العاصمة، الأمر الذي ضاعف من جهد المسؤولين في الجمعية لسرعة استكمال فريق العمل، وتقديم كافة الخدمات والبرامج المطلوبة.ويقول أمين عام الجمعية عوض عبدالله الغامدي، إن مركز رعاية الأطفال المعوقين بجنوب الرياض يعد المركز العاشر ضمن منظومة خدمات جمعية الأطفال المعوقين، وهو باكورة مشروعاتها في الأحياء الأكثر كثافة سكانية، في إطار سعيها الدؤوب لإيصال خدماتها إلى من يحتاجها.وعن الخدمات التعليمية التي يقدمها المركز قالت مساعدة الأمين العام للشؤون التربوية فريدة الخيال: يقدم المركز برنامجا تربويا تعليميا داخل الجناح التعليمي والتي تضم ثلاثة مراحل تعليمية: مرحلة الطفولة المبكرة، ومرحلة التمهيدي، ومرحلة الابتدائي، بالإضافة إلى الأنشطة المساندة (معمل الحاسب الآلي، الورشة الفنية، غرفة المصادر) وفيها تطبق مناهج تعليمية متخصصة تتناسب مع حجم ونوعية الإعاقة وسن الطفل، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.