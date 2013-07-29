35 مدرسة في رفحاء تخضع للترميم والتأهيل

فليح ملاك (رفحاء)

سجل مساعد مدير عام التربية والتعليم في منطقة الحدود الشمالية عباس صالح العنزي زيارة تفقدية لمدارس رفحاء التي تخضع لأعمال الترميم والتأهيل، وأوضح العنزي أن إجمالي أعمال الترميم والتأهيل لمدارس قطاع رفحاء للبنين والبنات بلغت 35 حيث إنه تم الانتهاء من 20 وتبقى 15، وتتم متابعة العمل من قبل لجنة الاستعداد بمكتب التربية والتعليم برفحاء، وسوف يتم الانتهاء منها قبل بداية العام الدراسي.وقدم العنزي شكره لمدير مكتب التربية ولجنة الاستعداد للعام الدراسي على الجهود المبذولة لإنهاء ترتيبات العام الدراسي الجديد في وقت مناسب.