قناة القرآن الكريم تقود سيرلانكية إلى الإسلام

خلف الحمود (حائل)
دفعت قناة القرآن الكريم السعودية عاملة منزلية من الجنسية السيرلانكية في مدينة حائل للإسلام بعد متابعتها للقناة وسماعها للقرآن الكريم، وتعود تفاصيل إسلامها إلى حرص ربة المنزل على تشغيل قناة القرآن الكريم، حيث قاد الفضول العاملة المنزلية لمتابعة القناة وسماع القرآن ومشاهدة توافد المعتمرين للحرم المكي الشريف، وشد المشهد العميق العاملة المنزلية للإسلام وأعلنت إسلامها في مقر إدارة تنمية الموارد المالية النسائية التابعة للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكويم وأشهرت إسلامها على يد الداعية أم عبدالله.وفي جهة أخرى في مدينة حائل قادت بنات ربة المنزل الذي تعمل فيه عاملة منزلية من الجنسية الفلبينية للإسلام وذلك بعد حرصهن على دخولها للإسلام، وأحضرت بنات ربة المنزل كتبا عن الإسلام باللغة الفلبينية وعبر جهاز الحاسب الآلي وبعد فترة قصيرة اقتنعت العاملة المنزلية بالدخول للإسلام وأشهرت إسلامها في مقر إدارة تنمية الموارد المالية النسائية التابعة للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في منطقة حائل.وقدمت رائدة الحميد مديرة القسم النسائي لإدارة الموارد المالية هديتين للعاملتين.