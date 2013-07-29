59.2 مليون درهم مساعدات «الهلال» بالدولة في 6 أشهر

بلغت قيمة المساعدات الإنسانية التي نفذتها هيئة الهلال الاحمر داخل الدولة نحو 59 مليونا و250 الف درهم وذلك خلال النصف الاول من العام الحالي.

وقال ناصر محمد الظاهري مدير إدارة الشؤون المحلية بهيئة الهلال الأحمر إن عدد الاسر التي استفادت من هذه المساعدات 46 الفا و101 اسرة شملت المساعدات الطبية ومساعدات طلاب العلم وذوي الاحتياجات الخاصة ومساعدة السجناء.

وذكر انه تم تنفيذ 34 دورة إسعافات أولية واصدار بيانات اسعاف لزيادة الوعي المجتمعي عن أمراض السكر والضغط في المؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص ولعامة أفراد المجتمع ولتغيير نمط الحياة السلبية إلي إيجابية عن طريق الغذاء السليم وممارسة التمارين الرياضية بالاضافة الى أنشطة توعوية وبرامج فحوص طبية وصحية في منطقة الشوكة وفلج المعلا ومدينة زايد ومنطقة الطويين والشارقة والعين وبلدية أبوظبي ونادي دبي للسيدات وكلية الإمارات للتطوير التربوي. وبلغ عدد المستفيدين من برامج المحاضرات والفحوص الطبية المجانية ثمانية آلاف شخص.

تعاون حكومي وخاص

كما نفذت هيئة الهلال الأحمر عبر إدارة الشؤون المحلية وبالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة حملات صحية لزيادة الوعي الصحي لدى النساء عن سرطان الثدي وذلك عن طريق إجراء فحوص استكشاف مرض سرطان الثدي بواسطة عيادات الهلال الأحمر المتنقلة للفحص المبكر عن مرض سرطان الثدي ومن أجل الوصول لأكبر شريحة ممكنة من السيدات في مناطق الدولة النائية في منطقة وادي الشوكة برأس الخيمة وتنفيذ حملة القافلة الوردية للتوعية من السرطان في أم القيوين كما تم تنفيذ يوم صحي للتوعية بسرطان الثدي في مركز الإمارات للبحوث والدراسات الاستراتيجية وبلدية أبوظبي ونادي دبي للسيدات ومدرسة المعالي.

وبلغ عدد المستفيدات من هذه الحملات 395 سيدة أجرين الفحوص الطبية عن مرض سرطان الثدي بواسطة قفازات الفحص الذاتي.

وشاركت الهيئة في حملة القوافل الثقافية التي نفذتها وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع في عددٍ من مدن وقرى الدولة بإجراء الفحوص الطبية المجانية ونشر الوعي الصحي وورش العمل عن مضار التدخين وافتتاح وحدة الإقلاع عن التدخين وتزويدها بالاحتياجات والمعدات والأجهزة الطبية والأدوية المعالجة والمشاركة في ملتقى الإقلاع عن التدخين في فروع الهلال الأحمر في دبي ورأس الخيمة وأم القيوين.

دعم

وشاركت إدارة الشؤون المحلية بتقديم الدعم النفسي وتأهيل الفئات الإنسانية في مخيم الهلال الأحمر الإماراتي للاجئين السوريين في الأردن ولعددٍ من اللاجئين السريلانكيين وتنفيذ دورة تأهيل جلساء المسنين وكبار السن من النواحي الدينية والنفسية والصحية والاحتفال باليوم العالمي للتوحد بالإضافة لمشاركة الإدارة وفروع الهلال الأحمر في حملة اليوم الوطني للبيئة بالتعاون مع جمعية أصدقاء البيئة ومشاركة عدد من المؤسسات المحلية والمدارس وبعض بلديات الدولة.