شرطة دبي تضبط 1272 كرتونة ألعاب نارية في أسبوعين

كشف العميد عبدالله الغيثي نائب مدير الادارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في شرطة دبي عن رصد منازل يخزن اصحابها الالعاب النارية فيها بغرض بيعها وان بعض الاشخاص استغلوا مواقع التواصل الاجتماعي للترويج والتوصيل المجاني، مشيرا الى ان انفجار هذه الالعاب في المنزل يتسبب في كوارث كبيرة.

وأكد الغيثي ان الادارة ضبطت 1272 كرتونة من الالعاب النارية خلال الاسبوعين الاولين من اطلاق الحملة التوعوية للتعريف بمخاطر وتداول تلك الالعاب التي بدأت في اول شهر رمضان الكريم.

لافتا الى ان الادارة كثفت من حملاتها ودورياتها بالتعاون والتنسيق مع عدد من الجهات المعنية في الامارة، لضبط تلك الالعاب التي تشكل خطرا على افراد المجتمع والممتلكات لافتا ان افراد الحملة تمكنوا خلال الاسبوعين الاولين من تفتيش نحو 100 محل، وتم الصاق ملصق تحذيري وتوعوي من استخدام وتداول تلك الالعاب النارية.

واكد الغيثي ان ادارة امن المتفجرات رصدت خلال حملات ان هناك من يقوم بإخفاء الالعاب النارية داخل المنازل، مشيرا الى ان هناك رصدا لهذه الرسائل وجار حاليا ضبط المتورطين فيها من خلال عدة كمائن معدة في الوقت الحالي بالتنسيق والمتابعة مع عدد من اجهزة الشرطة في الدولة وجهات اخرى.

وقال الغيثي انه تم رصد بيع الالعاب النارية عبر البلاك بيري ماسنجر، وتلقت الادارة عددا من البلاغات من افراد الجمهور حول تبادل البعض عبر البلاك بيري ماسنجر رسائل لبيع الالعاب النارية في بعض مناطق الدولة، مع تحديد مواعيد لتسلم تلك الالعاب في امارات بعينها، والتوصيل المجاني من امارة لأخرى.

من ناحية اخرى اشار الملازم خالد المزروعي المنسق العام لحملة التوعية بمخاطر الالعاب النارية من ادارة امن المتفجرات ان فريق الحملة قام بتنظيم عدد من الفعاليات التوعوية في عدة مناطق بالإمارة منها مدينة مدهش الترفيهية، ونادي بالرميثة الرياضي، اضافة الى زيارة عدد من الخيم الرمضانية وتوعية الحضور بها من مخاطر تلك الالعاب على الاطفال والكبار.

واكد انه تم الاتفاق مع دائرة الشؤون الاسلامية والعمل الخيري على تناول مخاطر تلك الالعاب في خطب الجمعة، اضافة الى القيام بزيارة الى مجالس الاحياء، واولياء الامور لتحذيرهم ومطالبتهم بالتفاعل مع تلك الحملة والتوعية بمخاطر الالعاب النارية.