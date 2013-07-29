جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية ينفذ برنامج «عون» لدعم المحتاجين

قال محمد جلال الريسي، مدير إدارة الاتصال وخدمة المجتمع في جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية: إن المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أرسى دعائم مدرسة العطاء الإنساني العالمي وغطت أياديه البيض ومبادراته الإنسانية مختلف أرجاء المعمورة.

وقال إنه انطلاقاً من نهج الخير والعطاء الذي أرسى دعائمه المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وبتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، ينفذ الجهاز منذ عام 2009، برنامج «عون» الذي يعنى بتنفيذ العديد من المبادرات المجتمعية والإنسانية التي تهدف إلى خدمة المجتمع والإسهام في تطويره ومد يد العون للفئات المحتاجة مثل المرضى وذوي الإعاقة.

العمل الإنساني

وأشار إلى أن زايد رحمه الله وضع اللبنة الأولى لنهج الخير والعطاء، ليصبح بعد ذلك مساراً إلزامياً، تحرص عليه مختلف مؤسسات الدولة، وتسعى إلى الاضطلاع بدور إيجابي في تحقيقه، لافتاً إلى أن الشيخ زايد رحمه الله امتلك قلباً عامراً بالعطاء للجميع وتتجاوز مواقفه الإنسانية الحدود لتصل إلى كافة بقاع الأرض، حيث أسس نهجاً متميزاً في العمل الإنساني، وسار على دربه جميع أبناء الدولة.

وأوضح أن مسيرة الخير والعطاء تتواصل في كنف قيادة الدولة الرشيدة، فالمبادرات الإنسانية السامية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تشمل مختلف أرجاء العالم، وأياديه البيض ومبادرات سموه المتعددة تمتد لتشمل كافة المحتاجين في مختلف أنحاء العالم، وهناك العديد والعديد من المبادرات التي يقوم سموه بالتوجيه بتنفيذها على مدار العام، والتي ساهمت في التخفيف من معاناة شعوب الأرض كافة.

كما أكد أهمية المبادرة الكريمة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والخاصة بكسوة مليون طفل محروم على مستوى العالم، والتي حظيت بتفاعل كريم من مختلف أطياف المجتمع، مشيراً إلى مبادرات سموه الإنسانية عديدة واضحة للعيان، وتمتد لتشمل المعوزين والمحتاجين في مختلف بقاع الأرض.

فئات عدة

وعن برنامج «عون» الذي ينفذه الجهاز، قال الريسي: إنه يتضمن برامج وأنشطة مجتمعية تسهم في معالجة قضايا بعض فئات المجتمع مثل ذوي الإعاقة وكبار السن والمرضى والأيتام ودور الرعاية الشاملة وطلبة المدارس والمعاهد والجامعات ورواد المساجد والسجناء والمدخنين.

وأوضح أن الجهاز يضطلع بدور رائد في مجال المسؤولية الاجتماعية من خلال تشجيع الموظفين على المشاركة الفاعلة في عدة مبادرات تنضوي في خدمة المجتمع، مشيراً إلى أن برنامج «عون» يتضمن ضمن فعالياته دعم الفقراء والمحتاجين، والاهتمام بالأفراد من الإعاقة وتقديم الدعم للنشاطات الخيرية والبرامج التي تصب في تعزيز الهوية الوطنية وحماية البيئة إلى جانب دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة العاملة في المجال الغذائي وتنفيذ زيارات للمستشفيات والسجون، والعديد من المبادرات والأنشطة الأخرى التي تهدف إلى دعم مختلف أفراد المجتمع.

عون 2013

نفذ جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية خلال العام الجاري العديد من المبادرات المجتمعية التي تندرج ضمن برنامج «عون»، حيث قام بالتعاون مع «مؤسسة تحقيق أمنية»، بتحقيق أمنيات ثلاثة أطفال مرضى بامتلاك أجهزة إلكترونية متطورة.