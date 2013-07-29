المير الرمضاني وكسوة العيد أهم مبادرات برنامج زايد للإسكان

نظم برنامج الشيخ زايد للإسكان عدة فعاليات تزامنا مع يوم زايد للعمل الإنساني.وقالت المهندسة جميلة محمد الفندي مدير عام البرنامج بالإنابة إن مشاركة البرنامج في يوم زايد للعمل الإنساني حب ووفاء لزايد العطاء هي وقفة تقدير ووفاء للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «رحمه الله»، مؤسس دولة الامارات والذي كانت حياته حافلة بالعطاء الذي تجاوز حدود الدولة والمنطقة ووصل إلى معظم دول العالم، وقدم مساعدات سخية للدول العربية والإسلامية، وكان نموذجا راقيا للعطاء وساهم في خلق توافق اجتماعي وثقافي وانساني في المجتمع الاماراتي.

ونظم مكتب التدقيق الداخلي بالبرنامج مبادرة «المير الرمضاني» وتستهدف موظفي الخدمات الأساسية بالبرنامج، ويشمل المير الرمضاني المواد الغذائية الأساسية في بادرة تهدف إلى تعزيز روح الترابط والتراحم في شهر رمضان المبارك كما نظم فرع البرنامج بإمارة الفجيرة مبادرة إفطار صائم بمنطقة العاقولة بمدينة كلباء.

«كسوة العيد»

ونظم فرع البرنامج بإمارة الفجيرة مبادرة «كسوة العيد» تحت شعار «اخلع عني لباس البؤس والشقاء والبسني ثياب البهجة والهناء» من خلال توزيع كسوة العيد على الأطفال، حيث يقبل العيد ليعانق الطفولة ويلبسها حلته الجديدة ويطعمها من مذاقه الحلو ويقتبس العيد بريقه ولمعانه من عيون الصغار.

ومبادرة كسوة العيد هي امتداد أكف الخير والإحسان لخلع لباس البؤس والشقاء عن أجساد الفقراء وإلباسهم ثياب البهجة والهناء ليكون للطفولة رونقها وبهاؤها ويصبح للعيد معناه.

كما نظم البرنامج على هامش حفل السحور المشترك بين وزارة الأشغال العامة وبرنامج الشيخ زايد للإسكان والهيئة الوطنية للمواصلات، مزاداً خيريا لمعرض «ضي» والذي يحوي صوراً فوتوغرافية للمصور المهندس باسم محمد النمر مدير إدارة الخدمات الهندسية ببرنامج الشيخ زايد للإسكان وبالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر.

وضم المزاد أربع مجموعات من الصور التي تضم مناظر طبيعية ومعمارية والحياة بشكل عام في دولة الإمارات، وعاد ريع المزاد لحملتي «مصر في قلوبنا» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وحملة «محمد بن راشد آل مكتوم لكسوة مليون طفل محروم».