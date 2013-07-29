«زايد العطاء» نموذج للعمل الإنساني عربياً وعالمياً

تحتفل دولة الامارات بيوم زايد للعمل الإنساني تحت شعار "حب ووفاء لزايد العطاء" وتتزامن مع الذكرى التاسعة لرحيل المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه بهدف إبراز الدور الرائد للمغفور له في المجال الإنساني على الصعيدين العربي والعالمي وتشجيع مختلف فئات المجتمع على الاقتداء به وتسليط الضوء على هذه القيم الجميلة ونشر الوعي بأهمية أعمال البر والخير وتقديم العون والمساعدة للآخرين والمحتاجين.

واستجابة لمبادرة قيادتنا الحكيمة بادرت العديد من مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة بتبني مبادرات انسانية انطلقت على امتداد الوطن استجابة لقرار مجلس الوزراء الموقر بتسمية يوم رحيل المغفور له الشيخ زايد يوما للعمل الإنساني الإماراتي تذكيرا بأعماله ومبادراته الإنسانية والخيرية في مختلف المجالات الصحية والتعليمية على الصعيدين المحلي والعالمي.

وتأتي مبادرات زايد العطاء والتي اسست عام 2002 مكملة للمبادرات الانسانية لمؤسسات الدولة الحكومية والخاصة واستكمالاً للنهج الذي أرسى دعائمه المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه بهدف إبراز الدور الرائد للمغفور له في المجال الإنساني وتهدف مبادرة زايد العطاء الى ترسيخ ثقافة العمل التطوعي اضافة الى تمكين الشباب من العمل الانساني المستدام وتحفيز مختلف فئات المجتمع لتبني مبادرات تساهم في الحد من انتشار الامراض من خلال برامج تشخيصية وعلاجية ووقائية على الصعيدين المحلي والعالمي.

عنوان الخير

وبهذه المناسبة أكد مسؤولو ومتطوعو "مبادرة زايد العطاء" ان الدولة لطالما كانت عنوانًا للخير والعطاء في مجال العمل الإنساني، على المستوى العربي والإسلامي والدولي؛ فنجدها سباقة في مد يد العون في كل القضايا ذات البعد الإنساني في أي بقعة من بقاع العالم، بصرف النظر عن البعد الجغرافي أو الاختلاف الديني أو العرقي أو الثقافي، الأمر الذي أكسبها الاحترام والتقدير العميق على المستوى العالمي.

وقالوا ان هذا الدور الإنساني لدولة الإمارات ليس جديدًا عليها؛ فهو توجّه راسخ مع تأسيس دولتنا الحبيبة امارات العطاء ... منذ عهد المغفور له - بإذن الله تعالى - الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، وقد استمر وتطور في عهد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله واخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والفريق اول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة.

وقالوا ان نهج الامارات الانساني "نهج عالمي" حيث لا تفرق الإمارات في مساعداتها وإسهاماتها الإنسانية بين الشعوب على أسس عرقية أو دينية أو مذهبية وإنما تمد يدها للجميع دون استثناء لأن منطلقها إنساني أولاً وأخيراً وهذا ما يكسبها الاحترام ويجعلها عنواناً للخير في العالم كله ويجعل أبناءها محل تقدير وترحيب في أي مكان يذهبون إليه.

نموذج مميز

وخلال السنوات الماضية قدمت مبادرة زايد العطاء نموذجا مميزا للعمل الانساني محليا وعالميا بالشراكة مع شركائها الاستراتيجيين واستطاعت ان تصل برسالتها الانسانية للملايين من البشر من خلال مبادراتها المبتكرة والتي ابرزها حملة العطاء لعلاج مليون طفل ومسن والتنظيم السنوي للملتقى العربي لتمكين الشباب من العمل التطوعي وغيرها من المشاريع التطوعية.

وبالتالي وفي هذا اليوم التاريخي تود مبادرة زايد العطاء أن تؤكد على التزامها بمواصلة جهودها الدؤوبة بهدف تحقيق رؤية دولتنا الحبيبة والمساهمة في الجهود الإنسانية التي توليها دولة الإمارات العربية المتحدة على الصعيدين المحلي والعالمي على حد سواء.

وتقدم جميع متطوعي مبادرة زايد العطاء بخالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، ولأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والفريق اول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة.

وكافة حكام دولة الإمارات العربية المتحدة على توجيهاتهم الحكيمة وعطائهم المتفاني لإعلاء قيمة العمل الإنساني والعمل المجتمعي التطوعي لخدمة الإنسانية محلياً ودوليا، وليواصلوا بجهودهم مسيرة العطاء التي بدأها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

تمكين الشباب

تهدف مبادرات زايد العطاء إلى تمكين الشباب من العمل التطوعي والانساني محليا وعالميا وقدمت نموذجا مميزا للعمل التطوعي والانساني والمجتمعي يحتذى به محليا وعالميا وابرزها التنظيم السنوي لمؤتمرات اقليمية ومحلية في مجال العمل الانساني والتطوعي واطلاق العديد من الجوائز التحفيزية وتدشين حملة العطاء لعلاج مليون طفل ومسن واطلاق مبادرة عالمية لعلاج قلوب الاطفال والمسنين وتبني حملة المليون متطوع وتأسيس اكاديمية للعمل التطوعي .

وتدشين برنامج الامارات للاستجابة الطبية للطوارئ وتبني المهرجان العالمي للتطوع وتنظيم الملتقى العربي لتمكين الشباب في العمل التطوعي واطلاق رواد الاعمال الاجتماعيين ومبادرات الاستثمار الاجتماعي ومشاريعها المستدامه واحتضان ملتقى العطاء العربي سنويا بحضور رواد العمل التطوعي.