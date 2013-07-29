الدائرة الاقتصادية ومؤسساتها تطلق حملة بذرة الخير لجمع التبرعات

أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي ومؤسساتها حملة (بذرة الخير) لجمع التبرعات الخيرية، بالتعاون مع بنك نور الإسلامي، والشركة الإسلامية للتمويل (آفاق)، تماشياً مع "يوم زايد للعمل الإنساني" الذي يصادف 19 من كل شهر رمضان، ويقام ضمن حملة "حب ووفاء.. لزايد العطاء"، إحياءً لذكرى وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد، وعرفاناً بدوره في تأسيس مسيرة العطاء الإنساني في الدولة.

وقال سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية: يسر اقتصادية دبي ومؤسساتها المشاركة في حملة "حب ووفاء.. لزايد العطاء" التي تعبر عن مدى امتناننا وحبنا للوالد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وهو تأكيد على أن ذكراه في قلوبنا جميعاً، في قلب كل مواطن ووافد عاش ولا يزال يعيش على أرض دولة الإمارات الحبيبة.

وأضاف: "إن لهذه المبادرات الإنسانية دور كبير في خدمة المجتمع وتعزيز التراحم في المجالات الخيرية والإنسانية، حيث قال معلمنا زايد الخير: إن التعاون بين البشر يؤدي إلى التراحم الذي حض عليه الخالق سبحانه وتعالى، فالإنسان يجب أن يكون رحيماً على أخيه الإنسان وعلى الحيوان وعلى النبات، فالله عز وجل يرحم من يرحم"، ونحن نسير على تلك الخطى في تعزيز دور المسؤولية المجتمعية بين أفراد المجتمع أجمع".

حملة كبيرة

وقالت نسرين الهرمودي مدير إدارة التسويق والاتصال في دائرة التنمية الاقتصادية: "تقام حملة التبرعات الخيرية في كافة فروع اقتصادية دبي يتم من خلالها بيع صور الشيخ زايد بطريقة تكنولوجية حديثة باستخدام التطبيقات الذكية بأسعار رمزية، ومن ثم سيقدم ريعها لصالح إحدى الجهات الخيرية.

ويشارك في الحملة جميع الموظفين وجمهور المتعاملين ابتداءً من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 2 عصراً، كما توفر الدائرة كميات كبيرة للشركات والمؤسسات في حال رغبت بالشراء، ومن ثم التبرع بتلك المبالغ النقدية".

وأكدت الهرمودي أن اقتصادية دبي تهدف إلى تعزيز التواصل الاجتماعي بين موظفيها، وتعميق حس المسؤولية المجتمعية في نفوس الأفراد وتوثيق الروابط، من خلال المشاركة في الحملات الإنسانية خلال شهر الطاعة والعبادة، شهر رمضان المبارك التي يكثر خلالها الأفراد فعل الخير ومساعدة الآخرين.