بالأسماء.. إلغاء ندب 36 يعملون فى ديوان كفر الشيخ انتدبهم الحسينى

أكدت القوى الثورية والأحزاب المتعددة التى اجتمعت مع المهندس حافظ عيسوى السكرتير العام للمحافظة والقوى السياسية والشعبية والثورة بمحافظة كفرالشيخ، والتى ضمت حزب المصريين الأحرار بكفر الشيخ والدستور والكرامة والحركات السياسية المتعددة، أن السكرتير العام أكد لهم بإلغاء كافة قرارات الانتدابات التى اتخذها المحافظ السابق المهندس سعد الحسينى والخاص بتعيين كوادر إخوانية بوحدات الحكم المحلى والمحافظة وعودتها إلى وظائفهم الأصلية على درجتهم الوظيفية فى أماكن عملهم الأصلية وعددهم 36 وتم إلغاء انتدابهم بناء على تقديمهم طلبات بإلغاء انتدابهم لعودتهم لعملهم الأصلى (قرار بإلغاء ندب أحمد حسن حسونة من العمل نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا وعودته إلى جهة عمله الأصلية بمديرية التربية والتعليم من اليوم وإخلاء طرفه والقرار الثانى: يلغى ندب عبد الله عبد العزيز مصباح من العمل كنائب للوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ وعودته إلى جهة عمله الأصلية بمديرية التربية والتعليم اعتبارا من اليوم وإخلاء طرفه "بناء على طلبه وتقديمه لاستقالته "، القرار الثالث: يلغى ندب كل من الآتى أسماؤهم ويعد من العمل بديوان العمل بالمحافظة وعودتهم إلى جهة عملهم الأصلية: 1- شوقى إبراهيم محمد العزبى وعودته إلى مديرية الشئون الاجتماعية، 2- عبد الجليل محمد يوسف عودته إلى مديرية الشئون الاجتماعية، 3- محمود على البدوى وعودته إلى المراقبة العامة للتنمية والتعاونيات، 4- أحمد على شعيشع عودته إلى مديرية الزراعة بكفرالشيخ، 5- وائل محمد بسيونى الخطيب وعودته إلى مديرية التربية والتعليم ) القرار الرابع: إلغاء تكليف السيد المهندس محمد رضا رجب من العمل كمستشار للتنمية والإدارة، إلغاء تكليف السيد الدكتور مجدى عبدالحميد سليم من العمل كمستشار للمحافظ للثروة الحيوانية" بناء على تقديمه باستقالته". القرار الخامس: تكليف السيد محمد السيد على كبير أخصائيين بديوان عام المحافظة بدرجة مدير عام بالمجموعة النوعية لوظائف الاقتصاد والتجارة، إلغاء تكليف المهندس كمال عبد الفتاح خليفة من العمل مديرا لوحدة الرصف. يلغى ندب فتحى محمد بسيونى عاشور بالدرجة الأولى من العمل بديوان عام المحافظة وعودته إلى مديرية التربية والتعليم. القرار السادس: يلغى ندب مصطفى محمود بسيونى بدران من العمل بديوان عام المحافظة وعودته إلى مديرية الزراعة من اليوم، يلغى ندب باسم محمد على ندا المتعاقد من العمل بمشروع دعم التنمية والخدمات بالمحافظة وعودته إلى العمل بالديوان العام للمحافظة ـ إدارة الشئون المالية، تكليف محمد مصطفى إبراهيم نجيب الموظف بالديوان بوظيفة كبير باحثين اقتصاد وتجارة بدرجة مدير عام للعمل مدير إدارة البناء والتنمية القرية. القرار السابع: يلغى ندب محمود إبراهيم محمود حبلس الموظف بمديرية الزراعة بالدرجة الأولى من العمل بديوان عام المحافظة وعودته إلى مديرية الزراعة، يلغى ندب عماد أحمد عبدالعاطى درويش نائب رئيس ومجلس مدينة سيدى سالم وعودته إلى عمله الأصلى بمديرية التربية والتعليم، يلغى عبداللطيف على الحليسى نائب ورئيس مجلس مدينة دسوق وعودته إلى عمله الأصلى، يلغى ندب إبراهيم محمد إبراهيم أبو سيف رئيس حى شمال دسوق وعودته إلى عمله الأصلى، يلغى ندب عاطف عبدالرحمن الزيات رئيس الوحدة المحلية لقرية شابه وعودته إلى جهة عمله الأصلى، يلغى ندب محمد أحمد مكاوى من العمل كنائب لرئيس مجلس ومدينة مطوبس وعودته إلى إدارة مطوبس التعليمية، يلغى تكليف محمود محمد الصعيدى المتعاقد ببند المكافآت الشاملة وعودته إلى حديقة صنعاء عمله الأصلى، يلغى ندب كل من الأتى أسماؤهم بديوان عام المحافظة: السيد الدسوقى أحمد البلاصى عودته إلى الشباب والرياضة، كامل فتوح مصطفى وعودته إلى الشباب والرياضة، إبراهيم السيد العنتبلى وعودته إلى عمله الأصلى، سعد محمد السيد الدغيدى إلى عمله الأصلى مديرية الطرق والنقل، فتحى عبدالواحد أبو العينين وعودته إلى عمله الأصلى مديرية القوى العاملة، رزق محمد رزق وعودته إلى عمله الأصلى بمديرية الرى، حمدى يوسف على وعودته إلى عمله الأصلى بالصرف الصحى، فهمى كمال المرادنى وعودته إلى عمله الأصلى بمديرية التموين، أحمد عبدالعزيز الاختيار وعودته إلى مديرية التموين، عبدالفتاح محمد على وعودته إلى مديرية التموين، عبدالفتاح محمد جابر وعودته إلى مديرية التموين، يوسف عبدالمنعم يوسف وعودته إلى مديرية التموين، عزت عبدالرزاق الصعيدى وعودته إلى مديرية التموين.