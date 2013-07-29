تعرف على قيمة وفوائد التغذية الصحية للأطفال والمراهقين؟

الطفل الجائع يكون أكثر قابلية للمشاكل السلوكية والعاطفية التعليمية فى المدرسة، أوضحت الدراسات أن عدم تناول الفطور يؤثر على الأداء المدرسى والإنجاز الرياضى.

الطفل الذى لديه عادات غذائية خاطئة وقليل النشاط يكون أكثر عرضة للإصابة بمشاكل التغذية مثل فقر الدم والسمنة والنحافة.

قول د. نهى أبو الوفا استشارى طب الأطفال - قصر العينى زميل الجمعية المصرية لطب الأطفال والمبتسرين عضو الجمعية العربية للحساسية والمناعة إن تعود الطفل على التغذية الخاطئة قد تؤدى إلى نتائج عكسية فى السنوات اللاحقة فقد يكون الطفل عرضة للأمراض المزمنة.

شددت على ضرورة ممارسة النشاط البدنى والرياضة، حيث يعطى فوائد صحية ونفسية واجتماعية، فالطفل غير النشيط من الممكن أن يكون بالغاً غير نشيطن إن النشاط البدنى يساعد فى ضبط الوزن، تقليل ارتفاع ضغط الدم، زيادة الكولسترول الجيد فى الدم، تقليل خطر الإصابة بمرض السكرى، زيادة الثقة فى النفس، والتفاعل الاجتماعى مع الأصدقاء، بالإضافة إلى أنه يقلل من القلق والاكتئاب.

أضافت أنه يجب على جميع الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 5 سنوات أن يمارسوا على الأقل 30 دقيقة من النشاط البدنى المتوسط فى اليوم، كما أنهم يجب أن يمارسوا 30 دقيقة على الأقل من النشاط المكثف 3 إلى 4 مرات فى الأسبوع، وذلك لضمان اللياقة الصحية للقلب والجهاز الهضمى، إذا كان طفلك لا يستطيع أن يمارس 30 دقيقة متواصلة فى اليوم من النشاط البدنى، يمكن أن تقسم هذه الفترة إلى فترتين كل واحدة منها 15 دقيقة، أو 3 فترات كل واحدة منها 10 دقائق، إن جميع الأطفال حتى أولئك الذين لديهم زيادة فى الوزن يحتاجون لأن يكونوا نشيطين فذلك يساعد فى تحسين صحتهم والسيطرة على أوزانهم.