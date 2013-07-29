عباس يتسلم دعوة أمريكية لإرسال وفد المفاوضات مع إسرائيل

تسلم الرئيس الفلسطينى محمود عباس مساء أمس الأحد، دعوة أمريكية لإرسال الوفد الفلسطينى لعقد أول اجتماع تفاوضى مع إسرائيل منذ أكتوبر 2010 فى واشنطن.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا) أن عباس تسلم الدعوة خلال اجتماعه فى العاصمة الأردنية عمان عند اجتماعه مع السفير الأمريكى لدى الأردن ستيوارت جونز.

وذكرت الوكالة، أن عباس تلقى كذلك اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى، الذى أكد على دعوة الوفد الفلسطينى إلى واشنطن لاستئناف مفاوضات المرحلة الدائمة.

وقال الناطق الرسمى باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة، إن اللقاء الأول الذى سيعقد بين مفاوضين فلسطينيين وإسرائيليين سيكون الهدف منه تطوير خطة عمل إجرائية للطرفين للتقدم للمفاوضات فى الأشهر القادمة.

وجاءت الدعوة الأمريكية لبدء المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية بعد مصادقة الحكومة الإسرائيلية فى وقت سابق يوم الأحد، على استئناف المفاوضات مع الجانب الفلسطينى، والإفراج عن 104 أسرى بالتوازى مع تقدم عملية التفاوض.