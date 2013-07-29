فينجر: دعمنا صفوفنا أو لا؟ أرسنال سينافس على الدوري

أكد أرسن فينجر المدير الفني لأرسنال أنه دخل سوق الانتقالات الصيفية بحثا عن تدعيمات للمدفعجية، ولكنه يرى أنه سواء حدثت تدعيمات أم لا..سينافس على الدوري الإنجليزي الموسم المقبل.

أرسنال قدم عرضا بقيمة 40000001 يورو في محاولة لاقتناص لويز سواريز مهاجم ليفربول، ولكن حتى الآن لم تتم الصفقة.

وقال فينجر في تصريحات لصحيفة (ميرور) الإنجليزية: "جاهزون لإتمام صفقات سريعا، ولكن التأخير ليس من جانبنا، وإنما مرتبط الطرف الآخر".

وأضاف "الشيء الذي يذكر هو أننا نبحث عن مواهب حقيقية لتدعيم الفريق، لا يهم الأسماء اللامعة بقدر المواهب الصغيرة ، وفي هذه اللحظة سأقول أننا غير قريبين من التوقيع مع أي لاعب".

واختتم "ندخل سوق الانتقالات ونفاوض بعض اللاعبين لتدعيم الفريق، ولكن بهم أو بدونهم أرسنال سينافس على اللقب الموسم المقبل".