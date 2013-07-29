أخبار عاجلة

كوليبالي يقود هجوم الأهلي أمام منوف وديًا -
خالد قمر يقود هجوم الاتحاد أمام طنطا في الدوري -
إبراهيم صلاح يفتح النار على رضا عبد العال -
الأخبار - مستشار بالحزب الجمهوري : زيارة السيسي لواشنطن عقب القمة العربية تؤكد دور مصر الريادي -
الأخبار - العلاقات التجارية بين مصر وأمريكا والإستثمارات الأمريكية في مصر -
الأخبار - مستشار بالحزب الجمهوري : قضية السلام بالشرق الأوسط تتصدر مباحثات السيسي وترامب -
الأخبار - المتحدث باسم البيت الأبيض: ترامب مهتم بسماع آراء الرئيس السيسي بشأن جماعة الإخوان -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الاتحاد وطنطا -
نزاع قضائي بين 4 محاكم وبرلمان.. ماذا يعني إبطال حكم مصرية "تيران وصنافير"؟ -
"البنطلون الأبيض" هو عنوانك هذا الصيف.. هكذا تنسقينه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

فينجر: دعمنا صفوفنا أو لا؟ أرسنال سينافس على الدوري

Google+ Print
فينجر: دعمنا صفوفنا أو لا؟ أرسنال سينافس على الدوري فينجر: دعمنا صفوفنا أو لا؟ أرسنال سينافس على الدوري

أكد أرسن فينجر المدير الفني لأرسنال أنه دخل سوق الانتقالات الصيفية بحثا عن تدعيمات للمدفعجية، ولكنه يرى أنه سواء حدثت تدعيمات أم لا..سينافس على الدوري الإنجليزي الموسم المقبل.

أرسنال قدم عرضا بقيمة 40000001 يورو في محاولة لاقتناص لويز سواريز مهاجم ليفربول، ولكن حتى الآن لم تتم الصفقة.

وقال فينجر في تصريحات لصحيفة (ميرور) الإنجليزية: "جاهزون لإتمام صفقات سريعا، ولكن التأخير ليس من جانبنا، وإنما مرتبط الطرف الآخر".

وأضاف "الشيء الذي يذكر هو أننا نبحث عن مواهب حقيقية لتدعيم الفريق، لا يهم الأسماء اللامعة بقدر المواهب الصغيرة ، وفي هذه اللحظة سأقول أننا غير قريبين من التوقيع مع أي لاعب".

واختتم "ندخل سوق الانتقالات ونفاوض بعض اللاعبين لتدعيم الفريق، ولكن بهم أو بدونهم أرسنال سينافس على اللقب الموسم المقبل".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع